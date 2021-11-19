Оладьи на дрожжах – точь-в-точь как в детстве: рецепт Владимира Ярославского

Оладьи на дрожжах издавна готовили в школьных столовых, также ими охотно угощали бабушки, обильно полив их домашним вареньем или сгущенкой. Владимир Ярославский вспомнив детство поделился с читателями рецептом оладий на дрожжах, которые охотно готовит дома.

Рецепт оладий на дрожжах

Время : 120 минут

: 120 минут Порции: 4

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Оладьи / Фото со страницы Ярославского

Владимир Ярославский готовит домашние оладьи в два этапа, ведь тесто должно подойти, чтобы быть рыхлым.

– 125 граммов теплой воды;– 15 граммов сахара;– 3 – 4 грамма сухих или 8 г свежих дрожжей;– 60 граммов муки.

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте все ингредиенты и отправьте постоять в теплом месте 15 минут.

Добавьте к опаре яичный желток, сахар, соль, влейте теплого молока.

– 125 граммов теплого молока;– 1 сырой яичный желток;– 15 граммов сахара;- 190 граммов муки;- щепотка соли.

Приготовление оладий / Фото Владимира Ярославского

Перемешайте до однородной консистенции. Небольшими порциями вмешивайте в тесто муку пока оно не станет как густая сметана. Накройте тесто полотенцем и отправьте в теплое место на час. Когда тесто поднялось в 2 – 3 раза, переходим к приготовлению оладий.

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней оладьи с обеих сторон до румяной корочки. Чтобы оладьи приготовились внутри – накройте их крышкой.

Оладьи готовы. Приятного аппетита!

Текст публикации Владимира Ярославского:

Оладьи на дрожжах

Довольно простые, но ароматные и пушистые. Напоминают мне детство – у нас в школе подавали такие на завтрак, полив сгущенкой.

Готовлю в 2 этапа:

125 г теплой воды

15 г сахара

3-4 г сухих или 8 г свежих дрожжей

60 г обычной муки

Все ингредиенты смешиваю венчиком и даю постоять 15 минут в теплом месте, пока не начнет появляться такой себе шапкой пена. Я дал пропорции на хорошее количество дрожжей – так что должно сработать.

Далее добавляю:

125 г теплого молока

1 желток

15 г сахара

190 г муки

Немного соли

Замешиваю однородное тесто, оно должно тянуться. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место примерно на час (иногда даже больше,если холодно в помещении)

Так что теплой может быть микроволновка со стаканом кипятка, или так же теплая духовка. (Температура воды или среды должна быть не выше 38 градусов)

Тесто поднимается в 2 – 2.5 раза

Готовлю сковороду с маслом – подогреваю на среднем огне,

И большой ложкой осторожно выкладываю тесто на нагретую поверхность.

Жарю с двух боков, осторожно переворачивая изделия.

Когда жарю с другой стороны, могу накрывать сковороду крышкой – чтобы оладьи приготовились в середине.

Если берете двойную закладку, вместо 2-х желтков можете взять целое яйцо.

Меньше муки не надо брать, потому что иначе оладьи будут падать после приготовления. Приятного аппетита.