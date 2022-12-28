Оливье на любой вкус: 5 рецептов праздничного салата
Если вы относитесь к тем людям, которым трудно представить праздничный стол без оливьевого салата, 24 канал подобрал пять различных рецептов любимого салата на любой вкус.
Оливье – традиционный праздничный салат, который часто готовят к праздникам. Есть много различных вариантов этого салата: с курицей, вареной колбасой, с рыбой и даже без мяса.
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Самые популярные рецепты мы собрали вместе, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше подойдет к празднику.
Классический салат оливье с вареной колбасой
- Время: 60 минут
- Порции : 8
– 400 граммов вареной колбасы;
– 6 – 8 куриных яиц;
– 2 средние моркови;
– 4 картофелины;
– половина репчатого лука;
– банка консервированного горошка;
– 5 – 6 квашеных огурцов;
– майонез;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Отвариваем картофель и морковь в подсоленной воде до готовности. Отдельно отвариваем яйца, очищаем от скорлупы.
- Охлаждаем и нарезаем мелким кубиком.
- Аналогично нарезаем колбасу, квашеные огурцы и лук и смешиваем все в салатнице. Добавляем горошек и черный молотый перец.
- Заправляем салат майонезом и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!
Оливье с курицей
- Время: 60 минут
- Порции : 8
– 2 куриных филе;
– 6 куриных яиц;
– 2 средние моркови;
– 4 картофелины;
– половина репчатого лука;
– банка консервированного горошка;
– 5 – 6 квашеных огурцов;
– майонез;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Отвариваем картофель и морковь в подсоленной воде до готовности. Отдельно отвариваем яйца, очищаем от скорлупы. Также отдельно отвариваем куриное филе (45 минут).
- Охлаждаем и нарезаем мелким кубиком.
- Аналогично нарезаем квашеные огурцы и лук и смешиваем все в салатнице. Добавляем горошек и черный молотый перец.
- Заправляем салат майонезом, перемешиваем.
Приятного тебе аппетита!
Оливье с языком
- Время: от 120 – 180 минут
- Порции: 6
– 350 – 400 граммов телячьего языка;
– 200 граммов моркови;
– 400 граммов картофеля;
– 200 граммов свежих огурцов;
– 200 граммов квашеных огурцов;
– 100 граммов лука;
– 100 граммов консервированного зеленого горошка;
– 3 куриных яйца;
– 100 – 150 граммов майонеза;
– соль.
Приготовление:
- Отвариваем куриные яйца в подсоленной воде до готовности (8 минут). Отдельно отвариваем картофель и морковь, охлаждаем.
- Заранее отвариваем язык до готовности (1,5 – 2 часа), охлаждаем и снимаем шкурку.
- Нарезаем все овощи и язык небольшими кубиками и перекладываем в салатницу, заправляем горошком и майонезом. Тщательно перемешиваем салат и добавляем специи.
Приятного тебе аппетита!
Оливье с красной рыбой
- Время: 65 минут
- Порции: 4 – 6
– 400 граммов слабосоленой красной рыбы;
– 400 граммов картофеля;
– 300 граммов свежих огурцов;
– 3 куриных яйца;
– 200 граммов моркови;
– 50 граммов лука Марс;
– 100 граммов майонеза;
– соль.
Приготовление:
- Отвариваем яйца в подсоленной воде до готовности, охлаждаем и очищаем от скорлупы. Нарезаем яйца кубиками и отправляем в салатницу.
- Отдельно отвариваем картофель и морковь, нарезаем кубиками.
- Снимаем с лука шелуху и нарезаем мелким кубиком, добавляем к яйцам.
- Аналогично нарезаем огурец, рыбу мелким кубиком и смешиваем с оставшимися в салатнице.
- Тщательно перемешиваем салат, заправляем майонезом и солью.
Приятного тебе аппетита!
Оливье без мяса – рецепт с шампиньонами
- Время: от 60 – 120 минут
- Порции: 4
– 2 – 3 картофелины;
– 1 средняя морковь;
– 5 куриных яиц;
– квашеный огурец;
– 200 граммов шампиньонов;
– консервированный горошек;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– репчатый или зеленый лук (по желанию);
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Запекаем в духовке картофель и морковь. Каждый корнеплод заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180 – 190 градусов духовку на 1,5 – 2 часа. Если у вас нет возможности запекать овощи – отварите их до готовности в подсоленной воде 25 – 35 минут.
- Яйца, картофель и морковь нарезаем одинаковыми кубиками. Квашеный огурец нарезаем кубиками, но немного мельче овощей. Высыпаем баночку консервированного горошка.
- По желанию добавляем нарезанный мелким кубиком репчатый лук или заменяем его на свежий зеленый.
- Нарезаем грибы кубиками и обжариваем на растительном масле с добавлением соли и перца. Готовые грибы добавляем в салат и солим (по желанию).
- Перед подачей заправляем салат майонезом.
Пусть вкушает!