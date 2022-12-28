Олів'є – традиційний святковий салат, який часто готують на свята. Існує багато різноманітних варіантів цього салату: з куркою, вареною ковбасою, з рибою та навіть без м'яса.

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Найпопулярніші рецепти ми зібрали разом, аби ви могли обрати той, який найкраще підійде до свята.

Класичний салат олів'є з вареною ковбасою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів вареної ковбаси;

– 6 – 8 курячих яєць;

– 2 середні моркви;

– 4 картоплини;

– половина ріпчастої цибулі;

– банка консервованого горошку;

– 5 – 6 квашених огірків;

– майонез;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Відварюємо картоплю та моркву у підсоленій воді до готовності. Окремо відварюємо яйця, очищаємо від шкарлупи.

Охолоджуємо та нарізаємо все дрібним кубиком.

Аналогічно нарізаємо ковбасу, квашені огірки та цибулю та змішуємо все в салатниці. Додаємо горошок та чорний мелений перець.

Заправляємо салат майонезом та подаємо до столу.

Смачного!

Олів'є з куркою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8

Салат олів'є з куркою / Фото Tasty arbuz

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 6 курячих яєць;

– 2 середні моркви;

– 4 картоплини;

– половина ріпчастої цибулі;

– банка консервованого горошку;

– 5 – 6 квашених огірків;

– майонез;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Відварюємо картоплю та моркву у підсоленій воді до готовності. Окремо відварюємо яйця, очищаємо від шкарлупи. Також окремо відварюємо куряче філе (45 хвилин).

Охолоджуємо та нарізаємо все дрібним кубиком.

Аналогічно нарізаємо квашені огірки та цибулю та змішуємо все в салатниці. Додаємо горошок та чорний мелений перець.

Заправляємо салат майонезом, перемішуємо.

Смачного!

Олів'є з язиком

Час: від 120 – 180 хвилин

від 120 – 180 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 350 – 400 грамів телячого язика;

– 200 грамів моркви;

– 400 грамів картоплі;

– 200 грамів свіжих огірків;

– 200 грамів квашених огірків;

– 100 грамів цибулі;

– 100 грамів консервованого зеленого горошку;

– 3 курячих яйця;

– 100 – 150 грамів майонезу;

– сіль.

Приготування:

Відварюємо курячі яйця у підсоленій воді до готовності (8 хвилин). Окремо відварюємо картоплю та моркву, охолоджуємо.

Заздалегідь відварюємо язик до готовності (1,5 – 2 години), охолоджуємо та знімаємо шкірку.

Нарізаємо всі овочі та язик невеликими кубиками та перекладаємо в салатницю, заправляємо горошком та майонезом. Ретельно перемішуємо салат та додаємо спецій.

Смачного!

Олів'є з червоною рибою

Час: 65 хвилин

65 хвилин Порції: 4 – 6

Салат олів'є / Фото Juls Kitchen

Інгредієнти:

– 400 грамів слабосолоної червоної риби;

– 400 грамів картоплі;

– 300 грамів свіжих огірків;

– 3 курячих яйця;

– 200 грамів моркви;

– 50 грамів цибулі Марс;

– 100 грамів майонезу;

– сіль.

Приготування:

Відварюємо яйця в підсоленій воді до готовності, охолоджуємо та очищаємо від шкарлупи. Нарізаємо яйця кубиками та відправляємо в салатницю.

Окремо відварюємо картоплю та моркву, нарізаємо кубиками.

Знімаємо з цибулі лушпиння та нарізаємо дрібним кубиком, додаємо до яєць.

Аналогічно нарізаємо огірок, рибу дрібним кубиком та змішуємо з рештою в салатниці.

Ретельно перемішуємо салат, заправляємо майонезом та сіллю.

Смачного!

Олів'є без м'яса – рецепт з печерицями

Час: від 60 – 120 хвилин

від 60 – 120 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 картоплини;

– 1 середня морква;

– 5 курячих яєць;

– квашений огірок;

– 200 грамів печериць;

– консервований горошок;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– ріпчаста або зелена цибуля (за бажанням);

– чорний мелений перець.

Приготування:

Запікаємо в духовці картоплю та моркву. Кожен коренеплід загортаємо у фольгу та відправляємо в розігріту до 180 – 190 градусів духовку на 1,5 – 2 години. Якщо у вас не має можливості запікати овочі – відваріть їх до готовності у підсоленій воді 25 – 35 хвилин.

Яйця, картоплю та моркву нарізаємо однаковими кубиками. Квашений огірок нарізаємо кубиками, але трохи дрібнішими, ніж овочі. Висипаємо баночку консервованого горошку.

За бажанням додаємо нарізану дрібним кубиком ріпчасту цибулю, або заміняємо її на свіжу зелену.

Нарізаємо гриби кубиками і обсмажуємо на олії з додаванням солі та перцю. Готові гриби додаємо до салату і солимо (за бажанням).

Перед подачею заправляємо салат майонезом.

Нехай смакує!