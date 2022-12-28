Оливье – традиционный праздничный салат, который часто готовят к праздникам. Есть много различных вариантов этого салата: с курицей, вареной колбасой, с рыбой и даже без мяса.

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Самые популярные рецепты мы собрали вместе, чтобы вы могли выбрать тот, который лучше подойдет к празднику.

Классический салат оливье с вареной колбасой

Время: 60 минут

60 минут Порции : 8

Ингредиенты:

– 400 граммов вареной колбасы;

– 6 – 8 куриных яиц;

– 2 средние моркови;

– 4 картофелины;

– половина репчатого лука;

– банка консервированного горошка;

– 5 – 6 квашеных огурцов;

– майонез;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Отвариваем картофель и морковь в подсоленной воде до готовности. Отдельно отвариваем яйца, очищаем от скорлупы.

Охлаждаем и нарезаем мелким кубиком.

Аналогично нарезаем колбасу, квашеные огурцы и лук и смешиваем все в салатнице. Добавляем горошек и черный молотый перец.

Заправляем салат майонезом и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!

Оливье с курицей

Время: 60 минут

60 минут Порции : 8

Салат оливье с курицей / Фото Tasty arbuz

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 6 куриных яиц;

– 2 средние моркови;

– 4 картофелины;

– половина репчатого лука;

– банка консервированного горошка;

– 5 – 6 квашеных огурцов;

– майонез;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Отвариваем картофель и морковь в подсоленной воде до готовности. Отдельно отвариваем яйца, очищаем от скорлупы. Также отдельно отвариваем куриное филе (45 минут).

Охлаждаем и нарезаем мелким кубиком.

Аналогично нарезаем квашеные огурцы и лук и смешиваем все в салатнице. Добавляем горошек и черный молотый перец.

Заправляем салат майонезом, перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Оливье с языком

Время: от 120 – 180 минут

от 120 – 180 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 350 – 400 граммов телячьего языка;

– 200 граммов моркови;

– 400 граммов картофеля;

– 200 граммов свежих огурцов;

– 200 граммов квашеных огурцов;

– 100 граммов лука;

– 100 граммов консервированного зеленого горошка;

– 3 куриных яйца;

– 100 – 150 граммов майонеза;

– соль.

Приготовление:

Отвариваем куриные яйца в подсоленной воде до готовности (8 минут). Отдельно отвариваем картофель и морковь, охлаждаем.

Заранее отвариваем язык до готовности (1,5 – 2 часа), охлаждаем и снимаем шкурку.

Нарезаем все овощи и язык небольшими кубиками и перекладываем в салатницу, заправляем горошком и майонезом. Тщательно перемешиваем салат и добавляем специи.

Приятного тебе аппетита!

Оливье с красной рыбой

Время: 65 минут

65 минут Порции: 4 – 6

Салат оливье / Фото Juls Kitchen

Ингредиенты:

– 400 граммов слабосоленой красной рыбы;

– 400 граммов картофеля;

– 300 граммов свежих огурцов;

– 3 куриных яйца;

– 200 граммов моркови;

– 50 граммов лука Марс;

– 100 граммов майонеза;

– соль.

Приготовление:

Отвариваем яйца в подсоленной воде до готовности, охлаждаем и очищаем от скорлупы. Нарезаем яйца кубиками и отправляем в салатницу.

Отдельно отвариваем картофель и морковь, нарезаем кубиками.

Снимаем с лука шелуху и нарезаем мелким кубиком, добавляем к яйцам.

Аналогично нарезаем огурец, рыбу мелким кубиком и смешиваем с оставшимися в салатнице.

Тщательно перемешиваем салат, заправляем майонезом и солью.

Приятного тебе аппетита!

Оливье без мяса – рецепт с шампиньонами

Время: от 60 – 120 минут

от 60 – 120 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 картофелины;

– 1 средняя морковь;

– 5 куриных яиц;

– квашеный огурец;

– 200 граммов шампиньонов;

– консервированный горошек;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– репчатый или зеленый лук (по желанию);

– черный молотый перец.

Приготовление:

Запекаем в духовке картофель и морковь. Каждый корнеплод заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180 – 190 градусов духовку на 1,5 – 2 часа. Если у вас нет возможности запекать овощи – отварите их до готовности в подсоленной воде 25 – 35 минут.

Яйца, картофель и морковь нарезаем одинаковыми кубиками. Квашеный огурец нарезаем кубиками, но немного мельче овощей. Высыпаем баночку консервированного горошка.

По желанию добавляем нарезанный мелким кубиком репчатый лук или заменяем его на свежий зеленый.

Нарезаем грибы кубиками и обжариваем на растительном масле с добавлением соли и перца. Готовые грибы добавляем в салат и солим (по желанию).

Перед подачей заправляем салат майонезом.

Пусть вкушает!