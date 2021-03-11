В материале SmachnoNews мы расскажем вам, как правильно выбрать, польза и вред оливкового масла.

В оливковом масле содержится много питательных веществ и витаминов необходимых для нашего организма.

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В масле есть олеиновая, линолиевая кислоты, жирные кислоты Омега-9, витамин Е. Эти вещества помогают нормализовать работу всех обменных процессов в организме, способствует уменьшению воспалений в организме. Также оливковое масло улучшает состояние кожи, волос, полезно для работы мозга, улучшает память, зрение и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Оливковое масло/ Фото Рexels

– калорийность

Оливковое масло является высококалорийным продуктом – 885 калорий на 100 граммов. В день можно употреблять не более двух столовых ложек оливкового масла.

– вред оливкового масла

Не употреблять лицам склонным к аллергии на продукт. Также масло обладает желчегонным действием, а лицам, имеющим камни в желчном пузыре, сахарный диабет нельзя употреблять. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

Оливковое масло/ Фото Рexels

– виды оливкового масла:

оливковое масло Extra Virgin – натуральное масло высокого качества, изготовленная путем холодного отжима и имеет зелено–золотой цвет. Уровень кислотности не превышает 0,8%.

оливковое масло Virgin Olive Oil – среднего класса, произведенная механическим способом. Уровень кислотности не превышает 2%.

оливковое масло Refined Оlive Оil. Масло первого отжима, которая после прессования подвергается процессу рафинации (очистке). Уровень кислотности не превышает 1,5%.

оливковое масло Olive Pomace Oil. Масло изготовлена ​​из жмыха оливковых косточек. Не имеет запаха и вкуса, а также пищевой ценности. В конечный продукт добавляют только 10-20% оливкового масла Extra Virgin. Уровень кислотности не превышает 1%.

оlio Vergine lampante и Olio di Oliva Raffinato не используют в пищу, только для промышленного использования.

Лучшим считается оливковое масло экстра-класса (итал. Olio d'oliva l'extravergine или англ. Extra virgin olive oil). Кислотность этого масла обычно не превышает 0,8-1%. Чем ниже кислотность масла, тем выше его качество.

– использование в кулинарии

Оливковое масло "холодного отжима", нерафинированное (натуральное) добавляют в салаты. Для жарки можно использовать рафинированное оливковое масло второго отжима (refined olive oil). При покупке масла обращайте внимание на состав продукта. В частности, его могут разводить подсолнечным.

– как выбрать масло

Оливковое масло хранится лучше в затемненной стеклянной бутылке и должно защищённое от солнечных лучей, но не в холодильнике.

Также обращайте внимание на дату изготовления. От даты производства до истечения срока годности – 18 месяцев. Это тот период, когда оливковое масло остается полезным и качественным. Выбирайте максимально свежее оливковое масло с надписью BIO.