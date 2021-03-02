Мы подготовили для вас список сезонных продуктов марта, которые вы с легкостью можете найти на прилавках магазинов и супермаркетов да еще и по умеренной цене.

Месяц март не богат сезонными продуктами, ведь вешенки единственный его продукт. Этот удивительный гриб содержит множество витаминов и полезных минералов. Советуем вам в марте хотя бы раз в неделю готовить вкусные подливки из вешенок к мясу или рыбе.

Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные вкусности.

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– Вешенки

Блюдо из вешенок / Обозреватель

Существует несколько видов вешенок: "Вешенка обыкновенная", "Вешенка устричная" и "Устричный гриб". Кстати, вешенки считают афродизиаком, диетическим продуктом и целебным грибом, который помогает от многих болезней.

Вкуснее всего в подливке или маринованные. Искусные хозяйки готовят из них пироги и добавляют в салаты после термической обработки.