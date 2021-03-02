Сезонные продукты марта: чем лучше питаться в этом месяце
Мы подготовили для вас список сезонных продуктов марта, которые вы с легкостью можете найти на прилавках магазинов и супермаркетов да еще и по умеренной цене.
Источник:24 канал
Месяц март не богат сезонными продуктами, ведь вешенки единственный его продукт. Этот удивительный гриб содержит множество витаминов и полезных минералов. Советуем вам в марте хотя бы раз в неделю готовить вкусные подливки из вешенок к мясу или рыбе.
Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные вкусности.
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– Вешенки
Блюдо из вешенок / Обозреватель
Существует несколько видов вешенок: "Вешенка обыкновенная", "Вешенка устричная" и "Устричный гриб". Кстати, вешенки считают афродизиаком, диетическим продуктом и целебным грибом, который помогает от многих болезней.
Вкуснее всего в подливке или маринованные. Искусные хозяйки готовят из них пироги и добавляют в салаты после термической обработки.
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