Омлет в пакете за 1 минуту: готовим быстрый завтрак без жарки

Этот рецепт настолько прост и быстр, что воодушевит на готовку даже лентяев. Омлет в пакете очень выручает, когда времени мало, посуду неудобно мыть (у вас пикник на природе или ремонт дома) либо же просто не хочется пачкать сковородку.

Рецепт омлета в пакете за 1 минуту без масла

Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 – 2

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Омлет в пакете / Фото hayam cafe

– 3 сырых куриных яйца;– 100 граммов помидоров черри;– 50 граммов молока;– 50 граммов кукурузы;– 30 граммов зеленого лука.

Приготовление:

Поставьте воду в кастрюле на плиту и доведите до кипения. Вбейте яйца в глубокую посуду и сдобрите солью и перцем. Перемешайте.

Приготовление омлета в пакете / Фото hayam cafe

Возьмите надежный зип-пакет, в нем будем готовить омлет. Перелейте в пакет яйца, молоко.

Приготовление омлета в пакете / Фото hayam cafe

Добавьте нарезанные произвольным образом помидоры и кукурузу. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к остальным ингредиентам. Перемешайте и плотно закройте пакет.

Приготовление омлета в пакете / Фото hayam cafe

Отправьте его в кастрюлю с кипятком и варите в течение 5 – 10 минут. Осторожно выньте зип-пакет с готовым омлетом из кастрюли. Переложите на тарелку и разрежьте его, чтобы достать блюдо.

Приготовление омлета в пакете / Фото hayam cafe

Переложите готовый омлет на презентационную тарелку, по желанию нарежьте его кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления омлета в пакете:

Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:

ОМЛЕТ В ПАКЕТЕ ЗА МИНУТУ

Настолько простой, что аж неудобно как-то.

Ингредиенты:

– Яйцо — 3 шт

– Черри — 100 гр

– Молоко — 50 гр

– Кукуруза — 50 гр

– Зеленый лук — 30 гр

А теперь все очень просто: яйца разбиваем, замешиваем их, солим и перчим. Ставьте пока вариться воду в кастрюле. Нам нужен прочный пакет. Заливаем в пакет-слайдер яйца, молоко, туда же порезанные пополам черри (ну или как вам нравится), рубленый зеленый лук и кукурузу. Перемешиваем, закрываем пакет и ставить вариться в воде 5-10 минут.

Готово! Можно завтракать! И главное, без единой капли масла.