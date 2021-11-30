Рецепт омлету в пакеті за 1 хвилину без олії

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2

Читайте також Готуємо вдвічі швидше: чому мариноване м'ясо ідеально підходить для домашніх страв


Омлет в пакеті / Фото hayam cafe

Приготування:

  1. Поставте воду в каструлі на плиту та доведіть до кипіння.
  1. Вибийте яйця в глибокий посуд та присмачте сіллю і перцем. Перемішайте.


Приготування омлету в пакеті / Фото hayam cafe

  1. Візьміть надійний зіп-пакет, в ньому будемо готувати омлет.
  1. Перелийте в пакет яйця, молоко.


Приготування омлету в пакеті / Фото hayam cafe

  1. Додайте нарізані довільним чином помідори та кукурудзу.
  1. Дрібно наріжте зелену цибулю та додайте до решти інгредієнтів.
  1. Перемішайте та щільно закрийте пакет.


Приготування омлету в пакеті / Фото hayam cafe

  1. Відправте його в каструлю з окропом та варіть протягом 5 – 10 хвилин.
  1. Обережно вийміть зіп-пакет з готовим омлетом з каструлі. Перекладіть на тарілку та розріжте його, щоб дістати страву.


Приготування омлету в пакеті / Фото hayam cafe

  1. Перекладіть готовий омлет на презентаційну тарілку, за бажанням наріжте його шматочками та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування омлету в пакеті:

Текст публікації Ектора Хіменеса-Браво:

ОМЛЕТ В ПАКЕТЕ ЗА МИНУТУ

Настолько простой, что аж неудобно как-то.

Ингредиенты:

– Яйцо — 3 шт
– Черри — 100 гр
– Молоко — 50 гр
– Кукуруза — 50 гр
– Зеленый лук — 30 гр

А теперь все очень просто: яйца разбиваем, замешиваем их, солим и перчим. Ставьте пока вариться воду в кастрюле. Нам нужен прочный пакет. Заливаем в пакет-слайдер яйца, молоко, туда же порезанные пополам черри (ну или как вам нравится), рубленый зеленый лук и кукурузу. Перемешиваем, закрываем пакет и ставить вариться в воде 5-10 минут.

Готово! Можно завтракать! И главное, без единой капли масла.