Рецепт омлету в пакеті за 1 хвилину без олії
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1 – 2
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Омлет в пакеті / Фото hayam cafe
Приготування:
- Поставте воду в каструлі на плиту та доведіть до кипіння.
- Вибийте яйця в глибокий посуд та присмачте сіллю і перцем. Перемішайте.
Приготування омлету в пакеті / Фото hayam cafe
- Візьміть надійний зіп-пакет, в ньому будемо готувати омлет.
- Перелийте в пакет яйця, молоко.
Приготування омлету в пакеті / Фото hayam cafe
- Додайте нарізані довільним чином помідори та кукурудзу.
- Дрібно наріжте зелену цибулю та додайте до решти інгредієнтів.
- Перемішайте та щільно закрийте пакет.
Приготування омлету в пакеті / Фото hayam cafe
- Відправте його в каструлю з окропом та варіть протягом 5 – 10 хвилин.
- Обережно вийміть зіп-пакет з готовим омлетом з каструлі. Перекладіть на тарілку та розріжте його, щоб дістати страву.
Приготування омлету в пакеті / Фото hayam cafe
- Перекладіть готовий омлет на презентаційну тарілку, за бажанням наріжте його шматочками та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування омлету в пакеті:
Текст публікації Ектора Хіменеса-Браво:
ОМЛЕТ В ПАКЕТЕ ЗА МИНУТУ
Настолько простой, что аж неудобно как-то.
Ингредиенты:
– Яйцо — 3 шт
– Черри — 100 гр
– Молоко — 50 гр
– Кукуруза — 50 гр
– Зеленый лук — 30 гр
А теперь все очень просто: яйца разбиваем, замешиваем их, солим и перчим. Ставьте пока вариться воду в кастрюле. Нам нужен прочный пакет. Заливаем в пакет-слайдер яйца, молоко, туда же порезанные пополам черри (ну или как вам нравится), рубленый зеленый лук и кукурузу. Перемешиваем, закрываем пакет и ставить вариться в воде 5-10 минут.
Готово! Можно завтракать! И главное, без единой капли масла.