Цей рецепт настільки простий та швидкий, що точно сподобається всім. Омлет в пакеті приготований всього за лічені хвилини стане в пригоді коли у вас обмаль часу, недостатньо посуду (у вас ремонт, або ви на природі) або просто ліньки готувати в сковорідці.