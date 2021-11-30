Рецепт омлета в пакете за 1 минуту без масла
- Время: 15 минут
- Порции: 1 – 2
Читайте также Готовим вдвое быстрее: почему маринованное мясо идеально подходит для домашних блюд
Омлет в пакете / Фото hayam cafe
Приготовление:
- Поставьте воду в кастрюле на плиту и доведите до кипения.
- Вбейте яйца в глубокую посуду и сдобрите солью и перцем. Перемешайте.
Приготовление омлета в пакете / Фото hayam cafe
- Возьмите надежный зип-пакет, в нем будем готовить омлет.
- Перелейте в пакет яйца, молоко.
Приготовление омлета в пакете / Фото hayam cafe
- Добавьте нарезанные произвольным образом помидоры и кукурузу.
- Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к остальным ингредиентам.
- Перемешайте и плотно закройте пакет.
Приготовление омлета в пакете / Фото hayam cafe
- Отправьте его в кастрюлю с кипятком и варите в течение 5 – 10 минут.
- Осторожно выньте зип-пакет с готовым омлетом из кастрюли. Переложите на тарелку и разрежьте его, чтобы достать блюдо.
Приготовление омлета в пакете / Фото hayam cafe
- Переложите готовый омлет на презентационную тарелку, по желанию нарежьте его кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления омлета в пакете:
Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:
ОМЛЕТ В ПАКЕТЕ ЗА МИНУТУ
Настолько простой, что аж неудобно как-то.
Ингредиенты:
– Яйцо — 3 шт
– Черри — 100 гр
– Молоко — 50 гр
– Кукуруза — 50 гр
– Зеленый лук — 30 гр
А теперь все очень просто: яйца разбиваем, замешиваем их, солим и перчим. Ставьте пока вариться воду в кастрюле. Нам нужен прочный пакет. Заливаем в пакет-слайдер яйца, молоко, туда же порезанные пополам черри (ну или как вам нравится), рубленый зеленый лук и кукурузу. Перемешиваем, закрываем пакет и ставить вариться в воде 5-10 минут.
Готово! Можно завтракать! И главное, без единой капли масла.