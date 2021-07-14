Кстати, омлет можно готовить не только на утренний прием пищи, он отлично подходит и на легкий ужин или с салатом на обед.

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Омлет с картофелем, помидорами и сыром

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

омлет
Омлет к завтраку / Фото 1000 меню

  1. Тщательно взбейте яйца венчиком, добавьте соли на ваш вкус.
  2. Нарежьте вареный картофель кусочками.
  3. Помидор нарежьте кубиками и отправьте вместе с картофелем к яичной массе.
  4. Мелко нарежьте зеленый лук.
  5. Отправьте лук и натертый сыр в яичную массу. Перемешайте все ингредиенты и вылейте на сковородку с маслом.
  6. Накройте сковородку крышкой и готовьте 5 минут. Переверните омлет с помощью крышки и готовьте еще несколько минут. Приятного аппетита!

Омлет в формах с курятиной, помидорами и грибами

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4

омлетОмлет в форме / Фото 1000 меню

  1. Нарежьте небольшими кусочками куриную ветчину, помидоры и шампиньоны.
  2. Сыр натрите на грубой терке, а зелень – мелко насеките ножом.
  3. К яйцам влейте молоко, добавьте специй и тщательно перемешайте.
  4. В керамические формочки выложите нарезанную начинку, после вылейте яичную смесь и посыпьте сверху сыром.
  5. Выпекайте омлет в формах в разогретой духовке до 200 градусов около 25 минут. Приятного аппетита!

Омлет с лисичками и чесноком

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4

омлет
Омлет с лисичками / Фото Гастроном

  1. Перед началом приготовления разогрейте духовку до 250 градусов.
  2. Грибы тщательно помойте водой, просушите на слое бумажного полотенца.
  3. Чеснок почистите от шелухи, мелко нарежьте его ножом.
  4. Половину сливочного масла и оливкового масла соедините на сковородке. Обжарьте лисички на сильном огне 3 – 4 минуты.
  5. Выжмите сок из лимона к грибам. Добавьте специй на ваш вкус.
  6. Перемешайте грибы и снимите с огня.
  7. В отдельной сковороде, которую можно ставить в духовку, или в стеклянной форме соедините остальное сливочное и оливковое масло.
  8. Яйца взбейте и соедините с половиной грибов. Выложите массу в форму и отправьте в духовку. Готовьте омлет пока он не схватится по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым.
  9. Выложите оставшиеся грибы на омлет и запекайте в духовке еще 2–3 минуты. Приятного аппетита!

Рулет из спаржевой фасоли и плавленого сыра

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

омлет
Омлет с плавленым сыром / Фото Веселая коровка

  1. В миске взбейте яйца, молоко и специи.
  2. Разогрейте сковородку с маслом и вылейте яичную массу. Обжарьте омлет с двух сторон.
  3. Зеленую фасоль обжарьте на другой сковородке со сливочным маслом.
  4. Плавленый сыр нарежьте кубиками.
  5. Разверните слой пищевой пленки. Выложите сверху омлет, начинку: плавленый сыр и фасоль.
  6. Заверните омлет в рулет, снимите пленку и нарежьте блюдо на куски. Приятного аппетита!

Омлет с шампиньонами и зеленью

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

омлет
Омлет с грибами / Фото Апетитто

  1. Тщательно помойте грибы. Нарежьте их тонкими ломтиками.
  2. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней грибы до полуготовности.
  3. В отдельной мисочке взбейте яйца с молоком и специями.
  4. Залейте грибы яичной смесью и готовьте блюдо на маленьком огне.
  5. С помощью кухонной лопатки аккуратно сложите омлет пополам и подавайте, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Омлет с беконом и сыром

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

омлет
Омлет в беконе / Фото Борк

  1. Бланшируйте шпинат на сковородке. Переложите на тарелку.
  2. Бекон обжарьте на чистой сковородке до румяной корочки.
  3. Взбейте яйцо с молоком. Обжарьте омлет на сковородке с жиром бекона.
  4. Переложите готовый омлет на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  5. Сверху выложите сыр, ломтики бекона, шпинат.
  6. Закрутите в виде рулета и подавайте на тарелке к столу. Приятного аппетита!

Омлет со шпинатом и сулугуни

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

омлет
Омлет с сулугуни / Фото Челенджер

  1. Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Чеснок выжмите через пресс.
  2. Обжарьте их на разогретой сковородке с маслом до полуготовности.
  3. Добавьте к зажарке помытый шпинат и потушите 2 – 3 минуть.
  4. Взбейте яйца и посолите. Залейте этой массой шпинат.
  5. Посыпьте омлет мелко насеченной петрушкой и посыпьте кусочками сулугуни.
  6. Накройте омлет крышкой и готовьте пока сыр не расплавится. Приятного аппетита!