Кстати, омлет можно готовить не только на утренний прием пищи, он отлично подходит и на легкий ужин или с салатом на обед.
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Омлет с картофелем, помидорами и сыром
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Омлет к завтраку / Фото 1000 меню
- Тщательно взбейте яйца венчиком, добавьте соли на ваш вкус.
- Нарежьте вареный картофель кусочками.
- Помидор нарежьте кубиками и отправьте вместе с картофелем к яичной массе.
- Мелко нарежьте зеленый лук.
- Отправьте лук и натертый сыр в яичную массу. Перемешайте все ингредиенты и вылейте на сковородку с маслом.
- Накройте сковородку крышкой и готовьте 5 минут. Переверните омлет с помощью крышки и готовьте еще несколько минут. Приятного аппетита!
Омлет в формах с курятиной, помидорами и грибами
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Омлет в форме / Фото 1000 меню
- Нарежьте небольшими кусочками куриную ветчину, помидоры и шампиньоны.
- Сыр натрите на грубой терке, а зелень – мелко насеките ножом.
- К яйцам влейте молоко, добавьте специй и тщательно перемешайте.
- В керамические формочки выложите нарезанную начинку, после вылейте яичную смесь и посыпьте сверху сыром.
- Выпекайте омлет в формах в разогретой духовке до 200 градусов около 25 минут. Приятного аппетита!
Омлет с лисичками и чесноком
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Омлет с лисичками / Фото Гастроном
- Перед началом приготовления разогрейте духовку до 250 градусов.
- Грибы тщательно помойте водой, просушите на слое бумажного полотенца.
- Чеснок почистите от шелухи, мелко нарежьте его ножом.
- Половину сливочного масла и оливкового масла соедините на сковородке. Обжарьте лисички на сильном огне 3 – 4 минуты.
- Выжмите сок из лимона к грибам. Добавьте специй на ваш вкус.
- Перемешайте грибы и снимите с огня.
- В отдельной сковороде, которую можно ставить в духовку, или в стеклянной форме соедините остальное сливочное и оливковое масло.
- Яйца взбейте и соедините с половиной грибов. Выложите массу в форму и отправьте в духовку. Готовьте омлет пока он не схватится по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым.
- Выложите оставшиеся грибы на омлет и запекайте в духовке еще 2–3 минуты. Приятного аппетита!
Рулет из спаржевой фасоли и плавленого сыра
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Омлет с плавленым сыром / Фото Веселая коровка
- В миске взбейте яйца, молоко и специи.
- Разогрейте сковородку с маслом и вылейте яичную массу. Обжарьте омлет с двух сторон.
- Зеленую фасоль обжарьте на другой сковородке со сливочным маслом.
- Плавленый сыр нарежьте кубиками.
- Разверните слой пищевой пленки. Выложите сверху омлет, начинку: плавленый сыр и фасоль.
- Заверните омлет в рулет, снимите пленку и нарежьте блюдо на куски. Приятного аппетита!
Омлет с шампиньонами и зеленью
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Омлет с грибами / Фото Апетитто
- Тщательно помойте грибы. Нарежьте их тонкими ломтиками.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней грибы до полуготовности.
- В отдельной мисочке взбейте яйца с молоком и специями.
- Залейте грибы яичной смесью и готовьте блюдо на маленьком огне.
- С помощью кухонной лопатки аккуратно сложите омлет пополам и подавайте, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!
Омлет с беконом и сыром
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Омлет в беконе / Фото Борк
- Бланшируйте шпинат на сковородке. Переложите на тарелку.
- Бекон обжарьте на чистой сковородке до румяной корочки.
- Взбейте яйцо с молоком. Обжарьте омлет на сковородке с жиром бекона.
- Переложите готовый омлет на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Сверху выложите сыр, ломтики бекона, шпинат.
- Закрутите в виде рулета и подавайте на тарелке к столу. Приятного аппетита!
Омлет со шпинатом и сулугуни
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Омлет с сулугуни / Фото Челенджер
- Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Чеснок выжмите через пресс.
- Обжарьте их на разогретой сковородке с маслом до полуготовности.
- Добавьте к зажарке помытый шпинат и потушите 2 – 3 минуть.
- Взбейте яйца и посолите. Залейте этой массой шпинат.
- Посыпьте омлет мелко насеченной петрушкой и посыпьте кусочками сулугуни.
- Накройте омлет крышкой и готовьте пока сыр не расплавится. Приятного аппетита!