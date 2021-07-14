До речі, омлет можна готувати не тільки на ранковий прийом їжі, він чудово смакує й на легку вечерю або з салатом на обід.
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Омлет з картоплею, помідорами та сиром
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Омлет до сніданку / Фото 1000 меню
- Ретельно збийте яйця вінчиком, додайте солі на ваш смак.
- Наріжте варену картоплю шматочками.
- Помідор наріжте кубиками та відправте разом з картоплею до яєчної маси.
- Дрібно наріжте зелену цибулю.
- Відправте цибулю та натертий сир до яєчної маси. Перемішайте всі інгредієнти та вилийте на сковорідку з олією.
- Накрийте сковорідку кришкою та готуйте 5 хвилин. Переверніть омлет за допомогою кришки та готуйте ще кілька хвилин. Смачного!
Омлет у формах з курятиною, помідорами та грибами
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Омлет у формі / Фото 1000 меню
- Наріжте невеликими шматочками курячу шинку, помідори та печериці.
- Сир натріть на грубій тертці, а зелень – дрібно насічіть ножем.
- До яєць влийте молоко, додайте спецій та ретельно перемішайте.
- У керамічні формочки викладіть нарізану начинку, після вилийте яєчну суміш та посипте зверху сиром.
- Випікайте омлет у формах в розігрітій духовці до 200 градусів близько 25 хвилин. Смачного!
Омлет з лисичками та часником
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Омлет з лисичками / Фото Гастроном
- Перед початком приготування розігрійте духовку до 250 градусів.
- Гриби ретельно помийте водою, просушіть на шарі паперового рушника.
- Часник почистіть від лушпиння, дрібно наріжте його ножем.
- Половину вершкового масла та оливкової олії з'єднайте на сковорідці. Обсмажте лисички на сильному вогні 3 – 4 хвилини.
- Вичавіть сік з лимона до грибів. Додайте спецій на ваш смак.
- Перемішайте гриби та зніміть з вогню.
- У окремій сковорідці, яку можна ставити в духовку, або у скляній формі з'єднайте решту масла та олії.
- Яйця збийте та з'єднайте з половиною грибів. Викладіть масу в форму та відправте в духовку. Готуйте омлет доки він не схопиться по краях, але всередині ще залишатиметься рідкуватим.
- Викладіть решту грибів на омлет та запікайте в духовці ще 2 -3 хвилини. Смачного!
Рулет зі спаржевої квасолі та плавленого сиру
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Омлет з плавленим сиром / Фото Весела корівка
- У мисці збийте яйця, молоко та спеції.
- Розігрійте сковорідку з олією та вилийте яєчну масу. Обсмажте омлет з двох боків.
- Зелену квасолю обсмажте на іншій сковорідці з вершковим маслом.
- Плавлений сир наріжте кубиками.
- Розгорніть шар харчової плівки. Викладіть зверху омлет, начинку: плавлений сир та квасолю.
- Загорніть омлет у рулет, зніміть плівку та наріжте страву на шматки. Смачного!
Омлет з печерицями та зеленню
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
Омлет з грибами / Фото Апетитто
- Ретельно помийте гриби. Наріжте їх тонкими скибочками.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній гриби до напівготовності.
- У окремій мисочці збийте яйця з молоком та спеціями.
- Залийте гриби яєчною сумішшю та готуйте страву на маленькому вогні.
- За допомогою кухонної лопатки акуратно складіть омлет навпіл і подавайте, посипавши свіжою зеленню. Смачного!
Омлет з беконом та сиром
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Омлет в беконі / Фото Борк
- Бланшуйте шпинат на сковорідці. Перекладіть на тарілку.
- Бекон обсмажте на чистій сковорідці до рум'яної скоринки.
- Збийте яйце з молоком. Обсмажте омлет на сковорідці з жиром бекону.
- Перекладіть готовий омлет на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
- Зверху викладіть сир, скибочки бекону, шпинат.
- Закрутіть у вигляді рулету і подавайте на тарілці до столу. Смачного!
Омлет зі шпинатом та сулугуні
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Омлет з сулугуні / Фото Челенджер
- Наріжте ріпчасту цибулю дрібними кубиками. Часник вичавіть через прес.
- Обсмажте їх на розігрітій сковорідці з олією до напівготовності.
- Додайте до засмажки помитий шпинат та припустіть 2 – 3 хвилини.
- Збийте яйця та посоліть. Залийте цією масою шпинат.
- Посипте омлет дрібно насіченою петрушкою та посипте шматочками сулугуні.
- Накрийте омлет кришкою та готуйте доки сир не розплавиться. Смачного!