7 идей, чтобы улучшить до неузнаваемости свой омлет: рецепты на любой вкус

Надоели одинаковые завтраки, но на другие у вас нет с утра времени? Мы подготовили для вас семь вкусных и полезных рецептов завтраков с омлетом, в которые вы влюбитесь с первого кусочка.

Кстати, омлет можно готовить не только на утренний прием пищи, он отлично подходит и на легкий ужин или с салатом на обед.

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Омлет с картофелем, помидорами и сыром

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4



Омлет к завтраку / Фото 1000 меню

Тщательно взбейте яйца венчиком, добавьте соли на ваш вкус. Нарежьте вареный картофель кусочками. Помидор нарежьте кубиками и отправьте вместе с картофелем к яичной массе. Мелко нарежьте зеленый лук. Отправьте лук и натертый сыр в яичную массу. Перемешайте все ингредиенты и вылейте на сковородку с маслом. Накройте сковородку крышкой и готовьте 5 минут. Переверните омлет с помощью крышки и готовьте еще несколько минут. Приятного аппетита!

Омлет в формах с курятиной, помидорами и грибами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

– 300 г отварного картофеля;– 130 г помидоров;– 30 г зеленого лука;– 5 шт. куриных яиц;– 20 г твердого сыра;– растительное масло на ваш вкус;– щепотка соли.

Омлет в форме / Фото 1000 меню

Нарежьте небольшими кусочками куриную ветчину, помидоры и шампиньоны. Сыр натрите на грубой терке, а зелень – мелко насеките ножом. К яйцам влейте молоко, добавьте специй и тщательно перемешайте. В керамические формочки выложите нарезанную начинку, после вылейте яичную смесь и посыпьте сверху сыром. Выпекайте омлет в формах в разогретой духовке до 200 градусов около 25 минут. Приятного аппетита!

Омлет с лисичками и чесноком

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

– 4 шт. куриных яиц;– 80 г куриной ветчины;– зелень на ваш вкус;– 50 г творога;– 50 мл молока;– 1 помидор;– 6 шт. шампиньонов;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус.



Омлет с лисичками / Фото Гастроном

Перед началом приготовления разогрейте духовку до 250 градусов. Грибы тщательно помойте водой, просушите на слое бумажного полотенца. Чеснок почистите от шелухи, мелко нарежьте его ножом. Половину сливочного масла и оливкового масла соедините на сковородке. Обжарьте лисички на сильном огне 3 – 4 минуты. Выжмите сок из лимона к грибам. Добавьте специй на ваш вкус. Перемешайте грибы и снимите с огня. В отдельной сковороде, которую можно ставить в духовку, или в стеклянной форме соедините остальное сливочное и оливковое масло. Яйца взбейте и соедините с половиной грибов. Выложите массу в форму и отправьте в духовку. Готовьте омлет пока он не схватится по краям, но внутри еще будет оставаться жидковатым. Выложите оставшиеся грибы на омлет и запекайте в духовке еще 2–3 минуты. Приятного аппетита!

Рулет из спаржевой фасоли и плавленого сыра

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

– 700 г лисичек;– 80 г сливочного масла;– 4 шт. куриных яиц;– лимон на ваш вкус;– 2 зубчика чеснока;– 4 ст. л. оливкового масла;– 1 ч. л. сухого орегано;– черный молотый перец на ваш вкус;– соль на ваш вкус.



Омлет с плавленым сыром / Фото Веселая коровка

В миске взбейте яйца, молоко и специи. Разогрейте сковородку с маслом и вылейте яичную массу. Обжарьте омлет с двух сторон. Зеленую фасоль обжарьте на другой сковородке со сливочным маслом. Плавленый сыр нарежьте кубиками. Разверните слой пищевой пленки. Выложите сверху омлет, начинку: плавленый сыр и фасоль. Заверните омлет в рулет, снимите пленку и нарежьте блюдо на куски. Приятного аппетита!

Омлет с шампиньонами и зеленью

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

– 3 шт. куриных яиц;– ½ стакана молока;– 200 г спаржевой фасоли;– 2 ст. л. сливочного масла;– 2 ст. л. растительного масла;– 1 плавленый сырок;– зелень на ваш вкус;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус.



Омлет с грибами / Фото Апетитто

Тщательно помойте грибы. Нарежьте их тонкими ломтиками. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней грибы до полуготовности. В отдельной мисочке взбейте яйца с молоком и специями. Залейте грибы яичной смесью и готовьте блюдо на маленьком огне. С помощью кухонной лопатки аккуратно сложите омлет пополам и подавайте, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Омлет с беконом и сыром

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

– 3 шт. куриных яиц;– 2 ст. л. молока или сливок;– 4 шт. шампиньонов;– соль на ваш вкус;– любимая зелень на ваш вкус;– 2 ст. л. сливочного масла или подсолнечного.



Омлет в беконе / Фото Борк

Бланшируйте шпинат на сковородке. Переложите на тарелку. Бекон обжарьте на чистой сковородке до румяной корочки. Взбейте яйцо с молоком. Обжарьте омлет на сковородке с жиром бекона. Переложите готовый омлет на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Сверху выложите сыр, ломтики бекона, шпинат. Закрутите в виде рулета и подавайте на тарелке к столу. Приятного аппетита!

Омлет со шпинатом и сулугуни

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

– 1 куриное яйцо;– 2 ст. л. нарезанного укропа;– 2 ст. л. молока;– 2 ломтика бекона;– 2 ст. л. мягкого сыра;– шпинат на ваш вкус.



Омлет с сулугуни / Фото Челенджер

Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками. Чеснок выжмите через пресс. Обжарьте их на разогретой сковородке с маслом до полуготовности. Добавьте к зажарке помытый шпинат и потушите 2 – 3 минуть. Взбейте яйца и посолите. Залейте этой массой шпинат. Посыпьте омлет мелко насеченной петрушкой и посыпьте кусочками сулугуни. Накройте омлет крышкой и готовьте пока сыр не расплавится. Приятного аппетита!

– 50 г шпината;– 1 ст. л. растительного масла;– ¼ шт. репчатого лука;– 2 шт. куриных яиц;– зубчик чеснока;– 50 г сыра сулугуни;– соль на ваш вкус;– 1–2 веточки свежей петрушки.