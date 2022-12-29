Омлет на завтрак – отличный выбор для завтрака. Его можно подавать с овощами, ветчиной, рыбой, или просто натереть сверху творог и пробовать.
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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом настоящего омлета, который готовят в изысканных ресторанах, а поваров именно по нему проверяют на умение готовить. Также этот омлет называют французским, ведь его технология действительно интересна и требует определенных умений.
Рецепт омлета за одну минуту
- Время: 1 минута
- Порции: 1
Приготовление:
- В миске смешиваем куриные яйца, соль.
- Выливаем яичную смесь на сковороду (с антипригарным покрытием) со сливочным маслом. Активно перемешиваем все лопаткой. У вас получится что-то похожее на скрембл. Через 30 секунд разровняйте все на сковороде и оставьте, чтобы низ схватился (20 – 30 секунд).
- Осторожно заверните в рулет и подавайте к столу.
- Николай Люлько подал французский яичный омлет с кусочком сыра, салатом из помидоров и базиликом, который приправил бальзамическим уксусом и оливковым маслом.
Приятного тебе аппетита!