Омлет на завтрак – отличный выбор для завтрака. Его можно подавать с овощами, ветчиной, рыбой, или просто натереть сверху творог и пробовать.

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Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом настоящего омлета, который готовят в изысканных ресторанах, а поваров именно по нему проверяют на умение готовить. Также этот омлет называют французским, ведь его технология действительно интересна и требует определенных умений.

Рецепт омлета за одну минуту

Время: 1 минута

1 минута Порции: 1

Ингредиенты:

– 3 куриных яйца;

– соль;

– кусочек сливочного масла.

Приготовление:

В миске смешиваем куриные яйца, соль.

Выливаем яичную смесь на сковороду (с антипригарным покрытием) со сливочным маслом. Активно перемешиваем все лопаткой. У вас получится что-то похожее на скрембл. Через 30 секунд разровняйте все на сковороде и оставьте, чтобы низ схватился (20 – 30 секунд).

Осторожно заверните в рулет и подавайте к столу.

Николай Люлько подал французский яичный омлет с кусочком сыра, салатом из помидоров и базиликом, который приправил бальзамическим уксусом и оливковым маслом.

Приятного тебе аппетита!