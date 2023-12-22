Вкус детства: как делать "Орешки", чтобы они не развалились

Печенье "Орешек" многие украинские помнят еще с детства. Более того, даже сейчас дети его просто обожают.

Для начинки обычно используют сгущенку. Такое печенье подойдет не только к празднику, но и на каждый день – просто для хорошего настроения.

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Орешки со сгущенкой

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 10

– 3 стакана с горкой пшеничной муки;– 2 яйца;– 200 граммов маргарина;– 0,5 стакана сахара;– четверть чайной ложки соды;– треть чайной ложки соли;– 1 чайная ложка уксуса;– ванильный сахар по вкусу;– 1 – 1,5 банки сгущенки.

Приготовление:

Яйца разотрите с сахаром до побеления и увеличения в размере вдвое. Растопленный маргарин или масло слегка остудите, а затем добавьте в яичную массу. Капните на четверть чайной ложки соды немного уксуса и вылейте в смесь. Добавьте соль на кончике ножа. Просеянную муку также добавьте к массе. Замесите гладкое тесто, которое не будет прилипать к рукам. Если муки будет недостаточно, можно еще немного подсыпать. Однако смотрите, чтобы тесто не получилось слишком крутым. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Тем временем нагрейте форму для орешков. В каждую половинку уложите тесто, заполняя углубление на 2 трети объема. После заполнения форму нужно плотно прижать, чтоб тесто равномерно распределилось. То, что выступило за края, лучше сразу убрать ножом. Пеките 4 – 5 минут, если орешница не электрическая, после чего переворачивайте на другую сторону. При выпекании нужно раскрывать форму, чтобы проверить, не подгорели ли орешки. Половинки должны быть золотистыми, а не бледными или пережаренными. Готовую выпечку выкладывайте на деревянную доску и дайте остыть. Затем аккуратно обломайте лишние края, выступившие за края формы. По желанию внутрь орешка можно положить кусочек настоящего орешка. В подготовленные половинки наложите вареную сгущенку и слепите их вместе. Дайте печенью несколько часов постоять, чтобы сгущенка пропитала и смягчила тесто.