Вкус детства: как делать "Орешки", чтобы они не развалились
22 декабря 2023, 19:33Читати новину українською
Источник:УНИАН
Печенье "Орешек" многие украинские помнят еще с детства. Более того, даже сейчас дети его просто обожают.
Для начинки обычно используют сгущенку. Такое печенье подойдет не только к празднику, но и на каждый день – просто для хорошего настроения.
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Орешки со сгущенкой
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 10
– 3 стакана с горкой пшеничной муки;
– 2 яйца;
– 200 граммов маргарина;
– 0,5 стакана сахара;
– четверть чайной ложки соды;
– треть чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка уксуса;
– ванильный сахар по вкусу;
– 1 – 1,5 банки сгущенки.
Приготовление:
- Яйца разотрите с сахаром до побеления и увеличения в размере вдвое.
- Растопленный маргарин или масло слегка остудите, а затем добавьте в яичную массу.
- Капните на четверть чайной ложки соды немного уксуса и вылейте в смесь. Добавьте соль на кончике ножа.
- Просеянную муку также добавьте к массе. Замесите гладкое тесто, которое не будет прилипать к рукам. Если муки будет недостаточно, можно еще немного подсыпать. Однако смотрите, чтобы тесто не получилось слишком крутым.
- Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре.
- Тем временем нагрейте форму для орешков. В каждую половинку уложите тесто, заполняя углубление на 2 трети объема. После заполнения форму нужно плотно прижать, чтоб тесто равномерно распределилось. То, что выступило за края, лучше сразу убрать ножом.
- Пеките 4 – 5 минут, если орешница не электрическая, после чего переворачивайте на другую сторону. При выпекании нужно раскрывать форму, чтобы проверить, не подгорели ли орешки. Половинки должны быть золотистыми, а не бледными или пережаренными.
- Готовую выпечку выкладывайте на деревянную доску и дайте остыть. Затем аккуратно обломайте лишние края, выступившие за края формы.
- По желанию внутрь орешка можно положить кусочек настоящего орешка. В подготовленные половинки наложите вареную сгущенку и слепите их вместе. Дайте печенью несколько часов постоять, чтобы сгущенка пропитала и смягчила тесто.