По этой переписи пампухи получатся пышными и мягкими. Вы можете начинить их любимым вареньем.

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Рождественские пончики

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 20

Ингредиенты:

– 1 килограмм муки;

– 8 желтков;

– 100 граммов растопленного масла;

– 100 граммов сахара;

– 500 миллилитров молока;

– 100 граммов свежих дрожжей;

– 1 столовая ложка водки или коньяка.

Приготовление:

В теплое молоко добавьте дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовых ложки муки. Поставьте опару в теплое место, чтобы она подошла. Тем временем яйца разотрите с сахаром. Далее вылейте их в опару, добавьте растопленное масло. Постепенно досыпая муку, замесите тесто до появления пузырьков. Оставьте тесто в теплом месте. Когда оно вдвое увеличится в объеме, раскатайте его и вырежьте круги. Для этого можно использовать стакан. В центр каждого круга выложите начинку из розового или любого другого густого варенья и хорошо залепите края. Выкладывайте пышки на присыпанную мукой поверхность и оставьте, чтобы они подошли. Разогрейте масло в глубокой сковороде и обжарьте пышки. Дарья Цвек советовала класть их верхней стороной, слегка прижимая, чтобы вышел воздух.

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