Для начинки обычно используют сгущенку. Такое печенье подойдет не только к празднику, но и на каждый день – просто для хорошего настроения.

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Орешки со сгущенкой

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 3 стакана с горкой пшеничной муки;

– 2 яйца;

– 200 граммов маргарина;

– 0,5 стакана сахара;

– четверть чайной ложки соды;

– треть чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка уксуса;

– ванильный сахар по вкусу;

– 1 – 1,5 банки сгущенки.

Приготовление:

Яйца разотрите с сахаром до побеления и увеличения в размере вдвое. Растопленный маргарин или масло слегка остудите, а затем добавьте в яичную массу. Капните на четверть чайной ложки соды немного уксуса и вылейте в смесь. Добавьте соль на кончике ножа. Просеянную муку также добавьте к массе. Замесите гладкое тесто, которое не будет прилипать к рукам. Если муки будет недостаточно, можно еще немного подсыпать. Однако смотрите, чтобы тесто не получилось слишком крутым. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Тем временем нагрейте форму для орешков. В каждую половинку уложите тесто, заполняя углубление на 2 трети объема. После заполнения форму нужно плотно прижать, чтоб тесто равномерно распределилось. То, что выступило за края, лучше сразу убрать ножом. Пеките 4 – 5 минут, если орешница не электрическая, после чего переворачивайте на другую сторону. При выпекании нужно раскрывать форму, чтобы проверить, не подгорели ли орешки. Половинки должны быть золотистыми, а не бледными или пережаренными. Готовую выпечку выкладывайте на деревянную доску и дайте остыть. Затем аккуратно обломайте лишние края, выступившие за края формы. По желанию внутрь орешка можно положить кусочек настоящего орешка. В подготовленные половинки наложите вареную сгущенку и слепите их вместе. Дайте печенью несколько часов постоять, чтобы сгущенка пропитала и смягчила тесто.

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