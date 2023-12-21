Подача – это то, что позволяет довести до шедевральности даже обычное блюдо. Вы точно будете готовить селедку под шубой, поэтому эти несколько интересных вариантов подачи не будут лишними и гарантируют, что гости будут долго помнить ваше застолье.

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Тарталетки

Решение, которое вместе с новыми впечатлениями сэкономит много усилий. Тарталетки покупаем в магазине, готовим мусс из свеклы и нарезаем сельдь кусочками. Мусс готовится очень просто: запекаем свеклу, перебиваем в блендере, добавляем сметану, моцареллу, чеснок, соль и перец. На дно тарталетки выкладываем мусс, затем – кусочек сельди, посыпаем кунжутом или зеленью.

Торт

Единственное отличие между привычным салатом, который мы выкладываем слоями – свекольная заливка с желатином. Блендерируем свеклу, добавляем майонез, соль и перец. Желатин топим на водяной бане и добавляем к свекольной массе и снова взбиваем. Теперь можно заливать салат, для этого можно использовать кулинарное кольцо.

Рулет

Этот способ пользуется бешеной популярностью уже несколько лет. На пищевую пленку выкладываем слайсы свеклы, морковь, картофель, яйца, а затем сельдь с луком. Каждый слой нужно смазывать майонезом. Закручиваем рулет и оставляем в холодильнике на несколько часов.

Елочные шарики

Принцип тот же, что и у рулета, есть лишь несколько отличий. Свеклу нужно мелко натереть, а селедку – мелко нарезать. Так же выкладываем слои салата на пищевую пленку и формируем шарики. Ставим в холодильник на несколько часов, перед подачей можно украсить половинками оливок или зеленым луком.