Подача – це те, що дозволяє довести до шедевральності навіть звичну страву. Ви точно будете готувати оселедець під шубою, тож ці кілька цікавих варіантів подачі не будуть зайвими та гарантують, що гості довго пам'ятатимуть ваше застілля.

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Тарталетки

Рішення, яке разом із новими враженнями зекономить багато зусиль. Тарталетки купуємо у магазині, готуємо мус з буряка та нарізаємо оселедець шматочками. Мус готується дуже просто: запікаємо буряк, перебиваємо у блендері, додаємо сметану, моцарелу, часник, сіль та перець. На дно тарталетки викладаємо мус, потім – шматочок оселедця, посипаємо кунжутом чи зеленню.

Торт

Єдина відмінність між звичним салатом, який ми викладаємо шарами – бурякова заливка із желатином. Блендеруємо буряк, додаємо майонез, сіль та перець. Желатин топимо на водяній бані та додаємо до бурякової маси і знову збиваємо. Тепер можна заливати салат, для цього можна використати кулінарне кільце.

Рулет

Цей спосіб користується шаленою популярністю вже кілька років. На харчову плівку викладаємо слайси буряку, моркву, картоплю, яйця, а потім оселедець з цибулею. Кожен шар потрібно змащувати майонезом. Закручуємо рулет і залишаємо у холодильнику на кілька годин.

Ялинкові кульки

Принцип той самий, що і в рулету, є лише кілька відмінностей. Буряк потрібно дрібно натерти, а оселедець – мілко нарізати. Так само викладаємо шари салату на харчову плівку та формуємо кульки. Ставимо у холодильник на кілька годин, перед подачею можна прикрасити половинками оливок чи зеленою цибулею.