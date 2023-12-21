Вашу "Шубу" запомнят все: как ярко и современно подать на стол новогоднее блюдо

Сельдь под шубой – одно из самых популярных новогодних блюд. Немного поколдуйте с подачей – и вами будут восхищаться все гости.

Подача – это то, что позволяет довести до шедевральности даже обычное блюдо. Вы точно будете готовить селедку под шубой, поэтому эти несколько интересных вариантов подачи не будут лишними и гарантируют, что гости будут долго помнить ваше застолье.

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Тарталетки

Решение, которое вместе с новыми впечатлениями сэкономит много усилий. Тарталетки покупаем в магазине, готовим мусс из свеклы и нарезаем сельдь кусочками. Мусс готовится очень просто: запекаем свеклу, перебиваем в блендере, добавляем сметану, моцареллу, чеснок, соль и перец. На дно тарталетки выкладываем мусс, затем – кусочек сельди, посыпаем кунжутом или зеленью.

Торт

Единственное отличие между привычным салатом, который мы выкладываем слоями – свекольная заливка с желатином. Блендерируем свеклу, добавляем майонез, соль и перец. Желатин топим на водяной бане и добавляем к свекольной массе и снова взбиваем. Теперь можно заливать салат, для этого можно использовать кулинарное кольцо.

@ivannacooking Оселедець під шубою️‍ Рецепт в описі️ Інгредієнти: Картопля 4 шт Морква 2 шт Буряк 4 шт Цибуля 2 шт Оселедець 1 шт Желатин 25 г Вода 250 мл Майонез Сіль за смаком. Приготування: Картоплю та моркву почистити і натерти на великій тертці. Желатин залити водою і дати набухнути. Оселедець розділити на філе, дрібно нарізати. Цибулю подрібнити. На блюдо поставити кільце 18 см, бортики змастити олією. У кільці зібрати шубу, як показано на відео. Після чого відправляємо в холодильник. Буряк, сіль та майонез подрібнюємо блендером. Желатин розтопити на водяній бані і ввести масу желатинову в бурякову. Знову збити. Розсувне кільце змастити зсередини олією. Взяти форму з шубою та гострим ножем пройтися між салатом та бортиками, щоб салат відійшов від стінки форми. Форму акуратно зняти із салату. Акуратно надіти на салат кільце діаметром 20 см. Заливаємо зверху буряковою масою. Прибрати в холодильник до повного застигання. Потім дістати з холодильника, відкрити форму і обережно зняти. Подаємо на стіл. Смачного Вам️ #салатшуба #шуба #оселедецьпідшубою #новорічнеменю #новорічнісалати #новорічнірецепти ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Рулет

Этот способ пользуется бешеной популярностью уже несколько лет. На пищевую пленку выкладываем слайсы свеклы, морковь, картофель, яйца, а затем сельдь с луком. Каждый слой нужно смазывать майонезом. Закручиваем рулет и оставляем в холодильнике на несколько часов.

Елочные шарики

Принцип тот же, что и у рулета, есть лишь несколько отличий. Свеклу нужно мелко натереть, а селедку – мелко нарезать. Так же выкладываем слои салата на пищевую пленку и формируем шарики. Ставим в холодильник на несколько часов, перед подачей можно украсить половинками оливок или зеленым луком.