Вашу "Шубу" запомнят все: как ярко и современно подать на стол новогоднее блюдо

21 декабря 2023, 12:31
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Люкс ФМ

Сельдь под шубой – одно из самых популярных новогодних блюд. Немного поколдуйте с подачей – и вами будут восхищаться все гости.

Подача – это то, что позволяет довести до шедевральности даже обычное блюдо. Вы точно будете готовить селедку под шубой, поэтому эти несколько интересных вариантов подачи не будут лишними и гарантируют, что гости будут долго помнить ваше застолье.

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Тарталетки

Решение, которое вместе с новыми впечатлениями сэкономит много усилий. Тарталетки покупаем в магазине, готовим мусс из свеклы и нарезаем сельдь кусочками. Мусс готовится очень просто: запекаем свеклу, перебиваем в блендере, добавляем сметану, моцареллу, чеснок, соль и перец. На дно тарталетки выкладываем мусс, затем – кусочек сельди, посыпаем кунжутом или зеленью.

Торт

Единственное отличие между привычным салатом, который мы выкладываем слоями – свекольная заливка с желатином. Блендерируем свеклу, добавляем майонез, соль и перец. Желатин топим на водяной бане и добавляем к свекольной массе и снова взбиваем. Теперь можно заливать салат, для этого можно использовать кулинарное кольцо.

@ivannacooking Оселедець під шубою️‍ Рецепт в описі️ Інгредієнти: Картопля 4 шт Морква 2 шт Буряк 4 шт Цибуля 2 шт Оселедець 1 шт Желатин 25 г Вода 250 мл Майонез Сіль за смаком. Приготування: Картоплю та моркву почистити і натерти на великій тертці. Желатин залити водою і дати набухнути. Оселедець розділити на філе, дрібно нарізати. Цибулю подрібнити. На блюдо поставити кільце 18 см, бортики змастити олією. У кільці зібрати шубу, як показано на відео. Після чого відправляємо в холодильник. Буряк, сіль та майонез подрібнюємо блендером. Желатин розтопити на водяній бані і ввести масу желатинову в бурякову. Знову збити. Розсувне кільце змастити зсередини олією. Взяти форму з шубою та гострим ножем пройтися між салатом та бортиками, щоб салат відійшов від стінки форми. Форму акуратно зняти із салату. Акуратно надіти на салат кільце діаметром 20 см. Заливаємо зверху буряковою масою. Прибрати в холодильник до повного застигання. Потім дістати з холодильника, відкрити форму і обережно зняти. Подаємо на стіл. Смачного Вам️ #салатшуба #шуба #оселедецьпідшубою #новорічнеменю #новорічнісалати #новорічнірецепти ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Рулет

Этот способ пользуется бешеной популярностью уже несколько лет. На пищевую пленку выкладываем слайсы свеклы, морковь, картофель, яйца, а затем сельдь с луком. Каждый слой нужно смазывать майонезом. Закручиваем рулет и оставляем в холодильнике на несколько часов.

@baking.and.more4u Салат Шуба у формі рулету до святкового столу ІНГРЕДІЄНТИ • 3-4 шт буряку середнього розміру • 3 шт невеликої моркви • 2 шт картоплі • 2 яйця • 1 цибуля • ~200 г оселедця • майонез Для маринованої цибульки • 1 чл солі • 2 чл цукру • 3 стл оцту 9% • 200 мл води Оселедець зараз можна придбати за цінотижиковою ціною у @«Сільпо» ПРИГОТУВАННЯ Для салату всі необхідні інгредієнти відварюємо, а дощечку застилаємо харчовою плівкою в декілька шарів та збираємо салат. Першим шаром викладаємо відварений буряк та розрівнюємо по всій поверхні (!бажано попередньо його дуже добре віджати від соку! Щоб салат тримав форму). 2й шар - морква 3й шар - картопля 4й шар - яйця 5й шар - маринована цибулька з оселедцем Починаючи з моркви, всі шари солимо та змащуємо майонезом. І також врахуйте, що кожен наступний шар в ширину має бути меншим за попередній. Оселедець з цибулькою викладаємо саме гіркою посередині. Для маринованої цибульки поєднуємо всі інгредієнти, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 1-3 год. Закручуємо салат в рулет, зʼєднуючи краї. Формуємо ніби велику цукерку та відправляємо в холодильник на кілька годин, краще наніч. Перед подачею гострим ножем нарізаємо на порційні шматочки та прикрашаємо на свій смак Смачного ? #рецепт #рецептсалату #салат #салатик #салатнановийрік #новорічнийстіл #салатшуба #шуба #салатшубарулетом #шубасалат #шубасалатик #рецептсалату #шубарецепт #рецептшуби #смачнийсалат #новорічнірецепти #святковірецепти #святковістрави #святковеменю #святковийстіл #пп #ппрецепт #ппменю #смачно #ппменюнадень #рецептинановийрік #рецептинасвята #кулінарія #кулінарнийблог #фудблог ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Елочные шарики

Принцип тот же, что и у рулета, есть лишь несколько отличий. Свеклу нужно мелко натереть, а селедку – мелко нарезать. Так же выкладываем слои салата на пищевую пленку и формируем шарики. Ставим в холодильник на несколько часов, перед подачей можно украсить половинками оливок или зеленым луком.

@anny.cooking Шуба «Ялинкові кульки» ідеальний варіант подачі салату Інгредієнти на 6 шт: 2 великих бурячка 3-4 середні картоплі 2 моркви 2 яйця 1 маленька цибуля 200 г оселедця 2 ст.л. майонезу сіль Приготування: ️Овочі запікаємо у фользі при 200 градусах 40 хвилин, яйця відварюємо - все охолоджуємо ️Овочі чистимо і натираємо на маленькій терці, нарізаємо дрібно цибулю, оселедець ️Віджимаємо з бурячку сік і зʼєднуємо бурячок з 1/2 натертої картоплі, підсолюємо ️Натерті моркву, картоплю, яйця, цибулю, майонез, сіль і оселедець - змішуємо ️За допомогою харчової плівки, як на відео формуємо кульки і охолоджуємо 1 годину Смачного! PS Подробиці про акцію “Файні подарунки від Фрекен БОК!”, про яку я розказала у сторіз: Акція триває до 10 грудня по всіх мережі гіпермаркетів Епіцентр та Нова Лінія Купуйте продукцію від @frekenbok_ukraine з картою Епіцентру «Вигода» на суму від 150 грн одним чеком та отримай шанс отримати: подарункові набори Фрекен БОК, сертифікати Епіцентру на 1000 і 50000 грн Поспішайте, залишився останній розіграш #дужесмачно #святковийрецепт #новорічнийнастрій #новорічнийстіл #новорічназакуска #закуска #закускарецепт #закусканановийрік #рецептиукраїна ♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська