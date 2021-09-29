Осенний салат с куриной грудкой, сухариками и овощами
29 сентября 2021 , 19:12Читати новину українською
Источник:24 канал
С наступлением осени хочется чего-то калорийного и сытного. Мы подготовили для вас салат с курицей и фасолью, который вы с легкостью можете приготовить дома и насладиться отличным его вкусом.
Чтобы уменьшить калорийность салата можно заменить майонез сметаной или греческим йогуртом. Курятина и фасоль насытят ваш организм нужными белками, а свежий салат – клетчаткой.
Читайте также Антибиотики, гормоны роста, "накалывание": как выбрать курятину без вредных примесей
Рецепт осеннего салата с куриной грудкой
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Салат с курятиной и фасолью / Фото massaget
– 500 г куриной грудки;
– 150 г твердого сыра;
– 3 – 4 помидора;
– 1 банка консервированной фасоли;
– 1 пучок зеленого салата;
– сухарики;
– майонез.
Приготовление:
- Мелко нарежьте помидоры и листья салата. Твердый сыр натрите на крупной терке.
- Куриную грудку нарежьте кусочками и обжарьте на масле до готовности.
- Посолите и поперчите мясо.
- Слейте воду с фасоли и добавьте ее в миску для салата.
- Смешайте все ингредиенты для салата в миске и заправьте майонезом. Салат можно заправить сметаной, чтобы уменьшить его калорийность.
- Перед подачей посыпьте салат сухариками. Приятного аппетита!