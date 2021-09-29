Осенний салат с куриной грудкой, сухариками и овощами

29 сентября 2021 , 19:12
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Источник:

24 канал

С наступлением осени хочется чего-то калорийного и сытного. Мы подготовили для вас салат с курицей и фасолью, который вы с легкостью можете приготовить дома и насладиться отличным его вкусом.

Чтобы уменьшить калорийность салата можно заменить майонез сметаной или греческим йогуртом. Курятина и фасоль насытят ваш организм нужными белками, а свежий салат – клетчаткой.

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Рецепт осеннего салата с куриной грудкой

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4


Салат с курятиной и фасолью / Фото massaget

Ингредиенты:
– 500 г куриной грудки;
– 150 г твердого сыра;
– 3 – 4 помидора;
– 1 банка консервированной фасоли;
– 1 пучок зеленого салата;
– сухарики;
– майонез.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте помидоры и листья салата. Твердый сыр натрите на крупной терке.
     
  2. Куриную грудку нарежьте кусочками и обжарьте на масле до готовности.
     
  3. Посолите и поперчите мясо.

Приготовление салата / Фото massaget

  1. Слейте воду с фасоли и добавьте ее в миску для салата.
  1. Смешайте все ингредиенты для салата в миске и заправьте майонезом. Салат можно заправить сметаной, чтобы уменьшить его калорийность.
  1. Перед подачей посыпьте салат сухариками. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак