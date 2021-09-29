Щоб зменшити калорійність салату ви можете замінити майонез на сметану або грецький йогурт. Курятина та квасоля наситять ваш організм потрібними білками, а свіжий салат – клітковиною.
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Рецепт осіннього салату з курячою грудкою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Салат з курятиною і квасолею / Фото massaget
Приготування:
- Дрібно наріжте помідори та листя салату. Твердий сир натріть на грубій тертці.
- Курячу грудку наріжте шматочками та обсмажте на олії до готовності.
- Посоліть та поперчіть м'ясо.
Приготування салату / Фото massaget
- Злийте воду з квасолі та додайте її в миску для салату.
- Змішайте всі інгредієнти для салату в мисці та заправте майонезом. Салат можна також заправити сметаною, щоб зменшити його калорійність.
- Перед подачею посипте салат сухариками. Смачного!