Щоб зменшити калорійність салату ви можете замінити майонез на сметану або грецький йогурт. Курятина та квасоля наситять ваш організм потрібними білками, а свіжий салат – клітковиною.

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Рецепт осіннього салату з курячою грудкою

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4


Салат з курятиною і квасолею / Фото massaget

Приготування:

  1. Дрібно наріжте помідори та листя салату. Твердий сир натріть на грубій тертці.
  1. Курячу грудку наріжте шматочками та обсмажте на олії до готовності.
  1. Посоліть та поперчіть м'ясо.

Приготування салату / Фото massaget

  1. Злийте воду з квасолі та додайте її в миску для салату.
  1. Змішайте всі інгредієнти для салату в мисці та заправте майонезом. Салат можна також заправити сметаною, щоб зменшити його калорійність.
  1. Перед подачею посипте салат сухариками. Смачного!