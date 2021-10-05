Осенний тренд: рецепт ризотто с лесными грибами
Источник:gotujmy
Сезон лесных грибов в самом разгаре и именно сейчас многие хозяйки задумываются, какое новую аппетитное блюдо можно приготовить и поразить свою семью. Простое блюдо из доступных ингредиентов станет "изюминкой" любого стола.
Ризотто – это прекрасное блюдо для любителей лесных грибов. Сливочный рис с характерным грибным вкусом и ароматом удивит каждого, а твердый козий сыр дополнит эту изысканную осенью блюдо.
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Потребление лесных грибов – чрезвычайно полезное. Грибы имеют мало калорий и много питательных веществ. Они содержат тип растворимой клетчатки, которая называется бета-глюкан, который полезен для сердца.
Ризотто со свежими грибами
Время: 1 час
Порций: 4
Ингредиенты :
- 300 грамм риса ризотто (арборио);
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 2 средние луковицы;
- 250 грамм лесных грибов;
- 500 миллилитров овощного бульона;
- 1 стакан сухого белого вина;
- 100 миллилитров сливок 18%;
- молотый черный перец, соль, 200 грамм твердого козьего сыра.
Приготовление:
- Нагрейте оливковое масло на большой сковороде.
- Лук необходимо нарезать небольшими кубиками и оставить глазироваться в разогретом масле.
- Очистите грибы и разрежьте пополам.
- Соедините грибы с луком на сковороде. Жарим, пока жидкость, выделяемая грибами, немного не испарится.
- Добавьте рис и обжарьте его, пока он не станет почти прозрачным.
- Налейте на рис белое вино. Когда вино испарится, постепенно наливайте бульон так, чтобы он покрыл рис.
- Когда рис впитает жидкость, добавьте еще одну порцию бульона.
- Снимите кастрюлю с плиты, добавьте сливки и приправьте по вкусу солью и свежемолотым черным перцем.
- Жарить рис необходимо еще 1 – 2 минуты, чтобы испарились сливки. Подаем его теплым с измельченным козьим сыром.
Приятного аппетита!