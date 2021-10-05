Осенний тренд: рецепт ризотто с лесными грибами

Сезон лесных грибов в самом разгаре и именно сейчас многие хозяйки задумываются, какое новую аппетитное блюдо можно приготовить и поразить свою семью. Простое блюдо из доступных ингредиентов станет "изюминкой" любого стола.

Ризотто – это прекрасное блюдо для любителей лесных грибов. Сливочный рис с характерным грибным вкусом и ароматом удивит каждого, а твердый козий сыр дополнит эту изысканную осенью блюдо.

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Потребление лесных грибов – чрезвычайно полезное. Грибы имеют мало калорий и много питательных веществ. Они содержат тип растворимой клетчатки, которая называется бета-глюкан, который полезен для сердца.

Ризотто со свежими грибами

Время: 1 час

Порций: 4

Аппетитный осеннее лакомство / Фото unsplash

Ингредиенты :

300 грамм риса ризотто ( арборио ) ;

2 столовые ложки оливкового масла ;

2 средние луковицы ;

250 грамм лесных грибов ;

500 миллилитров овощного бульона ;

1 стакан сухого белого вина ;

100 миллилитров сливок 18%;

молотый черный перец , соль, 200 грамм твердого козьего сыра.

Приготовление:

Нагрейте оливковое масло на большой сковороде. Лук необходимо нарезать небольшими кубиками и оставить глазироваться в разогретом масле. Очистите грибы и разрежьте пополам. Соедините грибы с луком на сковороде. Жарим, пока жидкость, выделяемая грибами, немного не испарится. Добавьте рис и обжарьте его, пока он не станет почти прозрачным. Налейте на рис белое вино. Когда вино испарится, постепенно наливайте бульон так, чтобы он покрыл рис. Когда рис впитает жидкость, добавьте еще одну порцию бульона. Снимите кастрюлю с плиты, добавьте сливки и приправьте по вкусу солью и свежемолотым черным перцем. Жарить рис необходимо еще 1 – 2 минуты, чтобы испарились сливки. Подаем его теплым с измельченным козьим сыром.

Приятного аппетита!