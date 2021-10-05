Ризотто – це чудова страва для любителів лісових грибів. Вершковий рис з характерним грибним смаком та ароматом здивує кожного, а твердий козячий сир доповнить цю вишукану осінню страву.

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Споживання лісових грибів – надзвичайно корисне. Гриби мають мало калорій і багато поживних речовин. Вони містять тип розчинної клітковини, що називається бета-глюкан, який корисний для серця.

Ризотто зі свіжими грибами

Час: 1 година

Порцій: 4

Апетитний осінній смаколик / Фото unsplash

Інгредієнти:

300 грам рису ризотто (арборіо);

2 столові ложки оливкової олії;

2 середні цибулини;

250 грам лісових грибів;

500 мілілітрів овочевого бульйону;

1 склянка сухого білого вина;

100 мілілітрів вершків 18%;

мелений чорний перець, сіль;

200 грам твердого козячого сиру.

Приготування:

Нагрійте оливкову олію на великій сковороді. Цибулю необхідно нарізати невеликими кубиками та залишити глазуруватися в розігрітій олії. Очистіть гриби та розріжте навпіл. З’єднайте гриби із цибулею на пательні. Смажимо, поки рідина, що виділяється грибами, трохи не випарується. Додайте рис і обсмажте його, поки він не стане майже прозорим. Налийте у рис біле вино. Коли вино випарується, поступово наливайте бульйон так, щоб він покрив рис. Коли рис вбере рідину, додайте ще одну порцію бульйону. Зніміть каструлю з плити, додайте вершки та приправте до смаку сіллю та свіжомеленим чорним перцем. Смажити рис необхідно ще 1-2 хвилини, щоб випарувалися вершки. Подаємо його теплим з подрібненим козячим сиром.

Смачного!