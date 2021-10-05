Ризотто – це чудова страва для любителів лісових грибів. Вершковий рис з характерним грибним смаком та ароматом здивує кожного, а твердий козячий сир доповнить цю вишукану осінню страву.

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Споживання лісових грибів – надзвичайно корисне. Гриби мають мало калорій і багато поживних речовин. Вони містять тип розчинної клітковини, що називається бета-глюкан, який корисний для серця.

Ризотто зі свіжими грибами

Час: 1 година
Порцій: 4

Апетитний осінній смаколик / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 300 грам рису ризотто (арборіо);
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 2 середні цибулини;
  • 250 грам лісових грибів;
  • 500 мілілітрів овочевого бульйону;
  • 1 склянка сухого білого вина;
  • 100 мілілітрів вершків 18%;
  • мелений чорний перець, сіль;
  • 200 грам твердого козячого сиру.

Приготування:

  1. Нагрійте оливкову олію на великій сковороді.
  2. Цибулю необхідно нарізати невеликими кубиками та залишити глазуруватися в розігрітій олії.
  3. Очистіть гриби та розріжте навпіл.
  4. З’єднайте гриби із цибулею на пательні.
  5. Смажимо, поки рідина, що виділяється грибами, трохи не випарується. Додайте рис і обсмажте його, поки він не стане майже прозорим.
  6. Налийте у рис біле вино. Коли вино випарується, поступово наливайте бульйон так, щоб він покрив рис.
  7. Коли рис вбере рідину, додайте ще одну порцію бульйону.
  8. Зніміть каструлю з плити, додайте вершки та приправте до смаку сіллю та свіжомеленим чорним перцем.
  9. Смажити рис необхідно ще 1-2 хвилини, щоб випарувалися вершки.
  10. Подаємо його теплим з подрібненим козячим сиром.

Смачного!