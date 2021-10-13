Украинский шеф-повар и победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями на своей странице в инстаграме замечательным рецептом тыквенного крем-супа, который сможет приготовить каждый.

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Как готовить суп: на курином бульоне или на воде – выбирать вам. Вкус блюда останется отличным!

Рецепт тыквенного крем-супа

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

Приготовление:

  1. Разрежьте тыкву пополам и сбрызните оливковым маслом.
  1. Посыпьте его солью, черным молотым перцем и орегано.
  1. Запеките тыкву в духовке до румяной корочки. Оптимальная температура для запекания 180 – 200 градусов, в течение 40 минут. Время зависит от веса тыквы.


Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

  1. Отделите мякоть тыквы от кожуры с помощью ложки.
  1. Разогрейте кастрюлю со сливочным маслом. Обжарьте на ней мякоть тыквы. Посыпьте ее мускатным орехом.
  1. Влейте в кастрюлю бульон или воду, далее сливки.
  1. Доведите суп до кипения.
  1. Перебейте суп в пюре с помощью блендера.


Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

  1. Разлейте крем-суп по тарелкам и украсьте козьим сыром, семенами тыквы.
  1. Подавайте к столу суп горячим. Приятного аппетита!