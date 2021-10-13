Украинский шеф-повар и победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями на своей странице в инстаграме замечательным рецептом тыквенного крем-супа, который сможет приготовить каждый.

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Как готовить суп: на курином бульоне или на воде – выбирать вам. Вкус блюда останется отличным!

Рецепт тыквенного крем-супа

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

Ингредиенты:

– 1 тыква;

– оливковое масло;

– соль;

– орегано;

– черный молотый перец;

– 2 ст. л. сливочного масла;

– мускатный орех;

– куриный бульон или вода;

– сливки;

– козий сыр;

– семена тыквы.

Приготовление:

Разрежьте тыкву пополам и сбрызните оливковым маслом.

Посыпьте его солью, черным молотым перцем и орегано.

Запеките тыкву в духовке до румяной корочки. Оптимальная температура для запекания 180 – 200 градусов, в течение 40 минут. Время зависит от веса тыквы.



Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

Отделите мякоть тыквы от кожуры с помощью ложки.

Разогрейте кастрюлю со сливочным маслом. Обжарьте на ней мякоть тыквы. Посыпьте ее мускатным орехом.

Влейте в кастрюлю бульон или воду, далее сливки.

Доведите суп до кипения.

Перебейте суп в пюре с помощью блендера.



Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

Разлейте крем-суп по тарелкам и украсьте козьим сыром, семенами тыквы.