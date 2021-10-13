Український шеф-кухар та переможець кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм чудовим рецептом гарбузового крем-супу, який зможе приготувати кожен.

Читайте також Чоловіки точно оцінять: страви, якими можна привітати коханого з Днем захисника

Як готувати суп: на курячому бульйоні чи на воді – обирати вам. Смак страви залишиться відмінним!

Рецепт гарбузового крем-супу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника

Приготування:

  1. Розріжте гарбуз навпіл та збризніть оливковою олією.
  1. Посипте його сіллю, чорним меленим перцем та орегано.
  1. Запечіть гарбуз в духовці до рум'яної скоринки. Оптимальна температура для запікання від 180 – 200 градусів, протягом 40 хвилин. Час залежить від ваги гарбуза.


Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника

  1. Відділіть м'якоть гарбуза від шкірки за допомогою ложки.
  1. Розігрійте каструлю з вершковим маслом. Обсмажте на ній м'якоть гарбуза. Посипте його мускатним горіхом.
  1. Влийте в каструлю бульйон або воду, далі вершки.
  1. Доведіть суп до кипіння.
  1. Перебийте суп в пюре за допомогою блендера.


Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника

  1. Розлийте крем-суп по тарілках та прикрасьте козячим сиром, насінням гарбуза.
  1. Подавайте до столу суп гарячим. Смачного!