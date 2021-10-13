Український шеф-кухар та переможець кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм чудовим рецептом гарбузового крем-супу, який зможе приготувати кожен.
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Як готувати суп: на курячому бульйоні чи на воді – обирати вам. Смак страви залишиться відмінним!
Рецепт гарбузового крем-супу
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника
Приготування:
- Розріжте гарбуз навпіл та збризніть оливковою олією.
- Посипте його сіллю, чорним меленим перцем та орегано.
- Запечіть гарбуз в духовці до рум'яної скоринки. Оптимальна температура для запікання від 180 – 200 градусів, протягом 40 хвилин. Час залежить від ваги гарбуза.
Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника
- Відділіть м'якоть гарбуза від шкірки за допомогою ложки.
- Розігрійте каструлю з вершковим маслом. Обсмажте на ній м'якоть гарбуза. Посипте його мускатним горіхом.
- Влийте в каструлю бульйон або воду, далі вершки.
- Доведіть суп до кипіння.
- Перебийте суп в пюре за допомогою блендера.
Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника
- Розлийте крем-суп по тарілках та прикрасьте козячим сиром, насінням гарбуза.
- Подавайте до столу суп гарячим. Смачного!