Український шеф-кухар та переможець кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм чудовим рецептом гарбузового крем-супу, який зможе приготувати кожен.

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Як готувати суп: на курячому бульйоні чи на воді – обирати вам. Смак страви залишиться відмінним!

Рецепт гарбузового крем-супу

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6



Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника

Інгредієнти:

– 1 гарбуз;

– оливкова олія;

– сіль;

– орегано;

– Чорний мелений перець;

– 2 ст. л. вершкового масла;

– мускатний горіх;

– курячий бульйон або вода;

– вершки;

– козячий сир;

– насіння гарбуза.

Приготування:

Розріжте гарбуз навпіл та збризніть оливковою олією.

Посипте його сіллю, чорним меленим перцем та орегано.

Запечіть гарбуз в духовці до рум'яної скоринки. Оптимальна температура для запікання від 180 – 200 градусів, протягом 40 хвилин. Час залежить від ваги гарбуза.



Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника

Відділіть м'якоть гарбуза від шкірки за допомогою ложки.

Розігрійте каструлю з вершковим маслом. Обсмажте на ній м'якоть гарбуза. Посипте його мускатним горіхом.

Влийте в каструлю бульйон або воду, далі вершки.

Доведіть суп до кипіння.

Перебийте суп в пюре за допомогою блендера.



Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника

Розлийте крем-суп по тарілках та прикрасьте козячим сиром, насінням гарбуза.