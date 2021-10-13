Осенний тыквенный крем-суп: наслаждение для всей семьи

13 октября 2021 , 18:36
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Источник:

инстаграм Евгения Грибеника

Осень – пора тыкв. Яркие, сладкие и ароматные тыквы – отличный продукт для сезонных блюд. Из него можно приготовить что угодно: крем-суп, пюре к курятине, начинку для блинов или синий чизкейк.

Украинский шеф-повар и победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями на своей странице в инстаграме замечательным рецептом тыквенного крем-супа, который сможет приготовить каждый.

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Как готовить суп: на курином бульоне или на воде – выбирать вам. Вкус блюда останется отличным!

Рецепт тыквенного крем-супа

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

Ингредиенты:
– 1 тыква;
– оливковое масло;
– соль;
– орегано;
– черный молотый перец;
– 2 ст. л. сливочного масла;
– мускатный орех;
– куриный бульон или вода;
– сливки;
– козий сыр;
– семена тыквы.

Приготовление:

  1. Разрежьте тыкву пополам и сбрызните оливковым маслом.
  1. Посыпьте его солью, черным молотым перцем и орегано.
  1. Запеките тыкву в духовке до румяной корочки. Оптимальная температура для запекания 180 – 200 градусов, в течение 40 минут. Время зависит от веса тыквы.


Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

  1. Отделите мякоть тыквы от кожуры с помощью ложки.
  1. Разогрейте кастрюлю со сливочным маслом. Обжарьте на ней мякоть тыквы. Посыпьте ее мускатным орехом.
  1. Влейте в кастрюлю бульон или воду, далее сливки.
  1. Доведите суп до кипения.
  1. Перебейте суп в пюре с помощью блендера.


Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

  1. Разлейте крем-суп по тарелкам и украсьте козьим сыром, семенами тыквы.
  1. Подавайте к столу суп горячим. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак