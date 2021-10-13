Осенний тыквенный крем-суп: наслаждение для всей семьи

Осень – пора тыкв. Яркие, сладкие и ароматные тыквы – отличный продукт для сезонных блюд. Из него можно приготовить что угодно: крем-суп, пюре к курятине, начинку для блинов или синий чизкейк.

Украинский шеф-повар и победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями на своей странице в инстаграме замечательным рецептом тыквенного крем-супа, который сможет приготовить каждый.

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Как готовить суп: на курином бульоне или на воде – выбирать вам. Вкус блюда останется отличным!

Рецепт тыквенного крем-супа

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6



Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

Приготовление:

Разрежьте тыкву пополам и сбрызните оливковым маслом.

Посыпьте его солью, черным молотым перцем и орегано.

Запеките тыкву в духовке до румяной корочки. Оптимальная температура для запекания 180 – 200 градусов, в течение 40 минут. Время зависит от веса тыквы.

– 1 тыква;– оливковое масло;– соль;– орегано;– черный молотый перец;– 2 ст. л. сливочного масла;– мускатный орех;– куриный бульон или вода;– сливки;– козий сыр;– семена тыквы.



Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

Отделите мякоть тыквы от кожуры с помощью ложки.

Разогрейте кастрюлю со сливочным маслом. Обжарьте на ней мякоть тыквы. Посыпьте ее мускатным орехом.

Влейте в кастрюлю бульон или воду, далее сливки.

Доведите суп до кипения.

Перебейте суп в пюре с помощью блендера.



Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника

Разлейте крем-суп по тарелкам и украсьте козьим сыром, семенами тыквы.