Осенний тыквенный крем-суп: наслаждение для всей семьи
Источник:инстаграм Евгения Грибеника
Осень – пора тыкв. Яркие, сладкие и ароматные тыквы – отличный продукт для сезонных блюд. Из него можно приготовить что угодно: крем-суп, пюре к курятине, начинку для блинов или синий чизкейк.
Украинский шеф-повар и победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями на своей странице в инстаграме замечательным рецептом тыквенного крем-супа, который сможет приготовить каждый.
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Как готовить суп: на курином бульоне или на воде – выбирать вам. Вкус блюда останется отличным!
Рецепт тыквенного крем-супа
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника
– 1 тыква;
– оливковое масло;
– соль;
– орегано;
– черный молотый перец;
– 2 ст. л. сливочного масла;
– мускатный орех;
– куриный бульон или вода;
– сливки;
– козий сыр;
– семена тыквы.
Приготовление:
- Разрежьте тыкву пополам и сбрызните оливковым маслом.
- Посыпьте его солью, черным молотым перцем и орегано.
- Запеките тыкву в духовке до румяной корочки. Оптимальная температура для запекания 180 – 200 градусов, в течение 40 минут. Время зависит от веса тыквы.
Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника
- Отделите мякоть тыквы от кожуры с помощью ложки.
- Разогрейте кастрюлю со сливочным маслом. Обжарьте на ней мякоть тыквы. Посыпьте ее мускатным орехом.
- Влейте в кастрюлю бульон или воду, далее сливки.
- Доведите суп до кипения.
- Перебейте суп в пюре с помощью блендера.
Тыквенный крем-суп / Фото Евгения Грибеника
- Разлейте крем-суп по тарелкам и украсьте козьим сыром, семенами тыквы.
- Подавайте к столу суп горячим. Приятного аппетита!