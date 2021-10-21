Лисички встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Они довольно распространены и в нашей стране, ведь имеют большую пищевую ценность. Многие кулинары считают, что именно эти грибы являются отличной заменой мясу.

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Лисички лучше других грибы выдерживают длительное хранение, но наибольшую питательную ценность и вкус они сразу после того, как их привезли из леса. Если мы хотим надолго сохранить их ценность, лучше заморозить грибы как можно скорее после сбора урожая.

У этих грибов невероятный вкус / Фото unsplash

Жареные лисички следует использовать как начинку для вареников, блинов и тарталеток. Соединив их с маслом, луком и сливками, мы получим вкусный соус к блюдам с макаронами и мясом.

Универсальные грибы / Фото unsplash

Ароматные лисички также станут основой для вкусных супов. Сначала их следует обжарить с мелко нарезанным луком и чесноком, затем залить бульоном, добавить нарезанный кубиками картофель и варить до мягкости. Их можно мариновать или сушить, но такие формы обработки лисичек не слишком популярны, ведь потом грибы могут иметь горьковатый вкус.