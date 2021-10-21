Осенний уют: как вкусно и правильно приготовить лисички
Источник:przyslijprzepis
Лисички – это грибы с характерным желто-оранжевым цветом, которые веками ценятся за особый вкус и увлекательный аромат. Они идеально подходят не только к яичнице, но и многим другим блюдам.
Лисички встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Они довольно распространены и в нашей стране, ведь имеют большую пищевую ценность. Многие кулинары считают, что именно эти грибы являются отличной заменой мясу.
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Лисички лучше других грибы выдерживают длительное хранение, но наибольшую питательную ценность и вкус они сразу после того, как их привезли из леса. Если мы хотим надолго сохранить их ценность, лучше заморозить грибы как можно скорее после сбора урожая.
Жареные лисички следует использовать как начинку для вареников, блинов и тарталеток. Соединив их с маслом, луком и сливками, мы получим вкусный соус к блюдам с макаронами и мясом.
Ароматные лисички также станут основой для вкусных супов. Сначала их следует обжарить с мелко нарезанным луком и чесноком, затем залить бульоном, добавить нарезанный кубиками картофель и варить до мягкости. Их можно мариновать или сушить, но такие формы обработки лисичек не слишком популярны, ведь потом грибы могут иметь горьковатый вкус.