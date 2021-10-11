Особый рецепт: печем оладьи со вкусом пиццы
11 октября 2021 , 15:40Читати новину українською
Источник:papilot
Аппетитный перекус поднимает настроение и придает сил в середине рабочего или школьного дня. Особенно если это – невероятное сочетание пиццы и оладий в одном блюде, которое легко помещается в ланч-бокс.
Такие оладьи-пиццы можно приготовить за несколько минут из любых ингредиентов. Добавили в тесто все, что нашли в холодильнике, – и на сковородку.
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Отличный способ применить остатки продуктов!
Рецепт особой мини-пиццы
Время: 30 минут
Порций: 2
Невероятные оладьи / Фото Рinterest
Ингредиенты:
- 50 г кукурузной или пшеничной муки;
- 2 маленьких яйца;
- 100 г греческого йогурта;
- 60 г помидоров;
- 20 г сыра;
- ½ болгарского перца;
- горсть черных оливок;
- 30 г индюшачьей или куриной ветчины;
- 5 г оливкового масла;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Взбейте яйца до появления пены и смешайте их с йогуртом.
- Добавьте в смесь муку, приправы, соль и разрыхлитель.
- Перемешайте все ингредиенты до однородности.
- Мелким кубиком нарежьте помидор, перец, оливки, ветчину. Натрите сыр. Добавьте все в тесто.
- Смажьте сковороду маслом. Обжарьте мини-пиццы на медленном огне с обеих сторон. Когда станут золотисто-коричневыми – они готовы.
- Сверху по желанию можно посыпать сыром.
Если хотите сделать блюдо еще более похожим на пиццу, сначала поставьте печься оладьи, а начинку выложите на них после того, как перевернете их на другую сторону .