Особый рецепт: печем оладьи со вкусом пиццы

11 октября 2021 , 15:40
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Источник:

papilot

Аппетитный перекус поднимает настроение и придает сил в середине рабочего или школьного дня. Особенно если это – невероятное сочетание пиццы и оладий в одном блюде, которое легко помещается в ланч-бокс.

Такие оладьи-пиццы можно приготовить за несколько минут из любых ингредиентов. Добавили в тесто все, что нашли в холодильнике, – и на сковородку.

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Отличный способ применить остатки продуктов!

Рецепт особой мини-пиццы

Время: 30 минут
Порций: 2


Невероятные оладьи / Фото Рinterest

Ингредиенты:

  • 50 г кукурузной или пшеничной муки;
  • 2 маленьких яйца;
  • 100 г греческого йогурта;
  • 60 г помидоров;
  • 20 г сыра;
  • ½ болгарского перца;
  • горсть черных оливок;
  • 30 г индюшачьей или куриной ветчины;
  • 5 г оливкового масла;
  • ½ ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца до появления пены и смешайте их с йогуртом.
  2. Добавьте в смесь муку, приправы, соль и разрыхлитель.
  3. Перемешайте все ингредиенты до однородности.
  4. Мелким кубиком нарежьте помидор, перец, оливки, ветчину. Натрите сыр. Добавьте все в тесто.
  5. Смажьте сковороду маслом. Обжарьте мини-пиццы на медленном огне с обеих сторон. Когда станут золотисто-коричневыми – они готовы.
  6. Сверху по желанию можно посыпать сыром.
Интересно
Если хотите сделать блюдо еще более похожим на пиццу, сначала поставьте печься оладьи, а начинку выложите на них после того, как перевернете их на другую сторону .
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська