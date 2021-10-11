Особый рецепт: печем оладьи со вкусом пиццы

Аппетитный перекус поднимает настроение и придает сил в середине рабочего или школьного дня. Особенно если это – невероятное сочетание пиццы и оладий в одном блюде, которое легко помещается в ланч-бокс.

Такие оладьи-пиццы можно приготовить за несколько минут из любых ингредиентов. Добавили в тесто все, что нашли в холодильнике, – и на сковородку.

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Отличный способ применить остатки продуктов!

Рецепт особой мини-пиццы

Время: 30 минут

Порций: 2



Невероятные оладьи / Фото Рinterest

Ингредиенты:

50 г кукурузной или пшеничной муки ;

2 маленьких яйца ;

; 100 г греческого йогурта ;

60 г помидоров ;

20 г сыра ;

½ болгарского перца ;

; горсть черных оливок ;

30 г индюшачьей или куриной ветчины ;

5 г оливкового масла ;

½ ч. л. разрыхлителя ;

щепотка соли.

Приготовление:

Взбейте яйца до появления пены и смешайте их с йогуртом. Добавьте в смесь муку , приправы, соль и разрыхлитель. Перемешайте все ингредиенты до однородности. Мелким кубиком нарежьте помидор , перец , оливки , ветчину. Н атрите сыр. Добавьте все в тесто . Смажьте сковороду маслом. Обжарьте мини-пиццы на медленном огне с обеих сторон. Когда станут золотисто -коричневыми – они готовы. Сверху по желанию можно посыпать сыром.

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Если хотите сделать блюдо еще более похожим на пиццу, сначала поставьте печься оладьи, а начинку выложите на них после того, как перевернете их на другую сторону