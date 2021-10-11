Поєднання оладки та піци в одну страву – це чудовий смаколик, який можна приготувати за кілька хвилин. На таку оладку-піцу можна поставити будь-який інгредієнт, головне – притрусити зверху сиром.
Не пропустіть Обід в офіс за 30 хвилин: французький сендвіч, яйця по-шотландськи, курячі стріпси з гарбузом
Такий особливий рецепт чудово підійде для рятування залишків у холодильнику.
Рецепт особливої мініпіци
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Неймовірні оладки / Фото Рinterest
Інгредієнти:
- 50 грам кукурудзяного або пшеничного борошна;
- 2 маленьких яйця;
- 100 грам грецького йогурту;
- 60 грам помідорів;
- 20 грам сиру;
- половинка болгарського перцю;
- жменька чорних оливок;
- 30 грам індичої або курячої шинки;
- 5 грам оливкової олії;
- ½ чайної ложки розпушувача;
- щіпка солі.
Приготування:
- Збийте яйця до появи піни та змішайте їх з йогуртом.
- Додайте до суміші борошно, приправи, сіль та розпушувач.
- Перемішайте всі інгредієнти до однорідності.
- На дрібні кубики подрібнити помідор, перець, оливки, шинку та натерти сир. Додайте їх до маси.
- Змастіть сковороду олією.
- Обсмажити мініпіци на повільному вогні з обох сторін. Коли вони стануть золотисто-коричневими, вони будуть готові.
- Зверху за бажанням слід притрусити сиром.