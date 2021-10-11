Поєднання оладки та піци в одну страву – це чудовий смаколик, який можна приготувати за кілька хвилин. На таку оладку-піцу можна поставити будь-який інгредієнт, головне – притрусити зверху сиром.

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Такий особливий рецепт чудово підійде для рятування залишків у холодильнику.

Рецепт особливої мініпіци

Час: 30 хвилин

Порцій: 2



Неймовірні оладки / Фото Рinterest

Інгредієнти:

50 грам кукурудзяного або пшеничного борошна;

2 маленьких яйця;

100 грам грецького йогурту;

60 грам помідорів;

20 грам сиру;

половинка болгарського перцю;

жменька чорних оливок;

30 грам індичої або курячої шинки;

5 грам оливкової олії;

½ чайної ложки розпушувача;

щіпка солі.

Приготування:

Збийте яйця до появи піни та змішайте їх з йогуртом. Додайте до суміші борошно, приправи, сіль та розпушувач. Перемішайте всі інгредієнти до однорідності. На дрібні кубики подрібнити помідор, перець, оливки, шинку та натерти сир. Додайте їх до маси. Змастіть сковороду олією. Обсмажити мініпіци на повільному вогні з обох сторін. Коли вони стануть золотисто-коричневими, вони будуть готові. Зверху за бажанням слід притрусити сиром.

Цікаво

Якщо хочете зробити страву цікавою, приготуйте спочатку тісто та поставте його випікати, а всі інші інгредієнти додайте зверху.