Сочетание оладок и пиццы в одном блюде – это замечательный вариант, который можно приготовить за несколько минут. На такую оладью-пиццу можно поставить любой ингредиент, главное – посыпать сверху сыром.

Не пропустите Обед в офис за 30 минут: французский сэндвич, яйца по-шотландски, куриные стрипсы с тыквой

Такой особенный рецепт прекрасно подойдет для спасения остатков в холодильнике.

Рецепт особенной мини-пиццы

Время: 30 минут
Порций: 2


Невероятные оладьи / Фото Рinterest

Ингредиенты:

  • 50 г кукурузной или пшеничной муки;
  • 2 маленьких яйца, 100 грамм греческого йогурта;
  • 60 г помидоров;
  • 20 г сыра;
  • ½ болгарского перца;
  • горсть черных оливок;
  • 30 г индюшачьей или куриной ветчины;
  • 5 г оливкового масла;
  • ½ ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца до появления пены и смешайте их с йогуртом.
  2. Добавьте в смесь муку, приправы, соль и разрыхлитель.
  3. Перемешайте все ингредиенты до однородности.
  4. Мелким кубиком нарежьте помидор, перец, оливки, ветчину. Натрите сыр. Добавьте все в тесто.
  5. Смажьте сковороду маслом. Обжарьте мини-пиццы на медленном огне с обеих сторон. Когда станут золотисто-коричневыми – они готовы.
  6. Сверху по желанию можно посыпать сыром.