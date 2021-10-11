Сочетание оладок и пиццы в одном блюде – это замечательный вариант, который можно приготовить за несколько минут. На такую оладью-пиццу можно поставить любой ингредиент, главное – посыпать сверху сыром.
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Такой особенный рецепт прекрасно подойдет для спасения остатков в холодильнике.
Рецепт особенной мини-пиццы
Время: 30 минут
Порций: 2
Невероятные оладьи / Фото Рinterest
Ингредиенты:
- 50 г кукурузной или пшеничной муки;
- 2 маленьких яйца, 100 грамм греческого йогурта;
- 60 г помидоров;
- 20 г сыра;
- ½ болгарского перца;
- горсть черных оливок;
- 30 г индюшачьей или куриной ветчины;
- 5 г оливкового масла;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Взбейте яйца до появления пены и смешайте их с йогуртом.
- Добавьте в смесь муку, приправы, соль и разрыхлитель.
- Перемешайте все ингредиенты до однородности.
- Мелким кубиком нарежьте помидор, перец, оливки, ветчину. Натрите сыр. Добавьте все в тесто.
- Смажьте сковороду маслом. Обжарьте мини-пиццы на медленном огне с обеих сторон. Когда станут золотисто-коричневыми – они готовы.
- Сверху по желанию можно посыпать сыром.