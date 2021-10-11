Сочетание оладок и пиццы в одном блюде – это замечательный вариант, который можно приготовить за несколько минут. На такую оладью-пиццу можно поставить любой ингредиент, главное – посыпать сверху сыром.

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Такой особенный рецепт прекрасно подойдет для спасения остатков в холодильнике.

Рецепт особенной мини-пиццы

Время: 30 минут

Порций: 2



Невероятные оладьи / Фото Рinterest

Ингредиенты:

50 г кукурузной или пшеничной муки ;

2 маленьких яйца, 100 грамм греческого йогурта ;

60 г помидоров ;

20 г сыра ;

½ болгарского перца ;

; горсть черных оливок ;

30 г индюшачьей или куриной ветчины ;

5 г оливкового масла ;

½ ч. л. разрыхлителя ;

щепотка соли.

Приготовление:

Взбейте яйца до появления пены и смешайте их с йогуртом. Добавьте в смесь муку , приправы, соль и разрыхлитель. Перемешайте все ингредиенты до однородности. Мелким кубиком нарежьте помидор , перец , оливки , ветчину. Н атрите сыр. Добавьте все в тесто . Смажьте сковороду маслом. Обжарьте мини-пиццы на медленном огне с обеих сторон. Когда станут золотисто -коричневыми – они готовы. Сверху по желанию можно посыпать сыром.