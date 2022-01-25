Хиты азиатской кухни: готовим быструю лапшу рамен стир-фрай

25 января 2022 , 18:10
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Сегодня мы освоим популярную технику быстрой жарки – стир-фрай – и приготовим лапшу рамен с говяжьим фаршем. Это легкое и бюджетное блюдо понравится всей вашей семье!

Рецепт лапши рамен стир-фрай

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

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Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 2 упаковки лапши рамен быстрого приготовления (ароматизаторы выбросить);
– 1/3 стакана говяжьего бульона;
– 1/4 стакана устричного соуса;
– 1 столовая ложка рисового винного уксуса;
– 1 чайная ложка шрирачи;
– 1 столовая ложка кунжутного масла;
– 500 граммов нежирного говяжьего фарша;
– 1 стакан нарезанного кубиками сладкого лука;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка натертого имбиря;
– 2 зеленые луковицы;
– 1/2 чайной ложки поджаренного кунжута.

Приготовление:

  1. В большой кастрюле с кипящей водой отварите лапшу рамен до готовности (3 – 4 минуты). Тщательно промойте ее холодной водой и хорошо просушите.

  2. В отдельной посуде смешайте говяжий бульон, устричный соус, рисовый винный уксус и шрирачу.

  3. В большой сковородке прогрейте кунжутное масло, обжарьте на нем говяжий фарш и лук, предварительно нарезанный кубиками. Через 5 минут, убедившись, что говядина готова, слейте лишний жир со сковородки.


Фото Damn delicious

  1. Пассеруйте чеснок и имбирь до появления аромата (1 минуту). Влейте смесь из говяжьего бульона, добавьте лапшу рамен и жарьте, пока она не нагреется и равномерно не покроется соусом (1 – 2 минуты).
  1. Подавайте лапшу рамен стир-фрай, украсив зеленым луком и семенами кунжута.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак