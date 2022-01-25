Рецепт локшини рамен стир-фрай
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
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Фото Damn delicious
Приготування:
- У великій каструлі з киплячою водою відваріть локшину рамен до готовності (3 – 4 хвилини). Ретельно промийте її холодною водою і добре просушіть.
- У окремому посуді змішайте яловичий бульйон, устричний соус, рисовий винний оцет і шрірачу.
- У великій сковорідці прогрійте кунжутну олію, обсмажте на ній яловичий фарш і цибулю, попередньо нарізану кубиками. Через 5 хвилин, переконавшись, що яловичина готова, злийте зайвий жир зі сковорідки.
Фото Damn delicious
- Пасеруйте часник та імбир до появи аромату (1 хвилину). Влийте суміш з яловичого бульйону, додайте локшину рамен та смажте доки вона не нагріється і рівномірно не покриється соусом (1 – 2 хвилини).
- Подавайте локшину рамен стір фрай прикрасивши зеленою цибулею і насінням кунжуту.
Смачного!