Рецепт локшини рамен стир-фрай

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Damn delicious

Приготування:

  1. У великій каструлі з киплячою водою відваріть локшину рамен до готовності (3 – 4 хвилини). Ретельно промийте її холодною водою і добре просушіть.
  1. У окремому посуді змішайте яловичий бульйон, устричний соус, рисовий винний оцет і шрірачу.
  1. У великій сковорідці прогрійте кунжутну олію, обсмажте на ній яловичий фарш і цибулю, попередньо нарізану кубиками. Через 5 хвилин, переконавшись, що яловичина готова, злийте зайвий жир зі сковорідки.


Фото Damn delicious

  1. Пасеруйте часник та імбир до появи аромату (1 хвилину). Влийте суміш з яловичого бульйону, додайте локшину рамен та смажте доки вона не нагріється і рівномірно не покриється соусом (1 – 2 хвилини).
  1. Подавайте локшину рамен стір фрай прикрасивши зеленою цибулею і насінням кунжуту.

Смачного!