В большой кастрюле с кипящей водой отварите лапшу рамен до готовности (3 – 4 минуты). Тщательно промойте ее холодной водой и хорошо просушите.

В большой сковородке прогрейте кунжутное масло, обжарьте на нем говяжий фарш и лук, предварительно нарезанный кубиками. Через 5 минут, убедившись, что говядина готова, слейте лишний жир со сковородки.