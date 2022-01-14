Нежные сливки и йогурт, томатная паста, гарам-масала и другие специи образуют с курицей идеальный тандем. Советуем брать для тикка-масалы мясо бедер – без кожи и костей.
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Рецепт курицы тикка-масала
- Время: 6
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарежьте курятину небольшими кусочками.
- Смешайте в глубокой емкости мясо со всеми ингредиентами для маринада.
- Оставьте на 10 минут, а лучше на ночь.
Фото Café delites
Приготовление:
- Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне. В раскаленное масло выложите кусочки курицы и обжарьте их до румяной корочки (по 3 минуты с каждой стороны). Переложите мясо в другую емкость.
Фото Café delites
- В той же сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте чеснок и имбирь и пассеруйте 1 минуту до появления аромата. Затем добавьте гарам-масалу, тмин, куркуму и кориандр. Обжаривайте примерно 20 секунд до появления аромата, периодически помешивая.
- Добавьте томатное пюре, чили и соль. Держите соус на огне 10 – 15 минут, периодически помешивая, пока он не загустеет и не приобретет темно-коричневый цвет.
Фото Café delites
- Верните курятину в сковороду и готовьте еще 8 – 10 минут, пока она не приготовится, а соус не станет еще гуще и не закипит.
- Готовое блюдо украсьте кинзой и подавайте на стол со свежим домашним хлебом наан и рисом.
Фото Café delites
Приятного аппетита!