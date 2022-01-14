Нежные сливки и йогурт, томатная паста, гарам-масала и другие специи образуют с курицей идеальный тандем. Советуем брать для тикка-масалы мясо бедер – без кожи и костей.

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Рецепт курицы тикка-масала

Время: 6

6 Порции: 4

Ингредиенты для маринада для курицы:

– 800 граммов мяса куриных бедер без костей и кожи;

– 1 стакан густого йогурта;

– 1 ½ столовые ложки измельченного чеснока;

– 1 столовая ложка тертого имбиря;

– 2 чайные ложки гарам-масалы;

– 1 чайная ложка куркумы;

– 1 чайная ложка молотого тмина;

– ½ чайной ложки красного чили;

– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Нарежьте курятину небольшими кусочками. Смешайте в глубокой емкости мясо со всеми ингредиентами для маринада. Оставьте на 10 минут, а лучше на ночь.



Фото Café delites

Ингредиенты для соуса:

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 маленькие мелко нарезанные луковицы;

– 1 ½ столовой ложки мелко натертого чеснока;

– 1 столовая ложка мелко натертого имбиря;

– 1 ½ чайной ложки гарам масала;

– 1 ½ чайной ложки молотого тмина;

– 1 чайная ложка порошка куркумы;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 400 граммов томатного пюре;

– 1 чайная ложка чили;

– 1 чайная ложка молотого красного чили;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 ¼ стакана жирных сливок;

– 1 чайная ложка коричневого сахара;

– ¼ стакана воды (если понадобится);

– 4 столовые ложки нарезанной свежей кинзы.

Приготовление:

Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне. В раскаленное масло выложите кусочки курицы и обжарьте их до румяной корочки (по 3 минуты с каждой стороны). Переложите мясо в другую емкость.



Фото Café delites

В той же сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте чеснок и имбирь и пассеруйте 1 минуту до появления аромата. Затем добавьте гарам-масалу, тмин, куркуму и кориандр. Обжаривайте примерно 20 секунд до появления аромата, периодически помешивая. Добавьте томатное пюре, чили и соль. Держите соус на огне 10 – 15 минут, периодически помешивая, пока он не загустеет и не приобретет темно-коричневый цвет.



Фото Café delites

Верните курятину в сковороду и готовьте еще 8 – 10 минут, пока она не приготовится, а соус не станет еще гуще и не закипит. Готовое блюдо украсьте кинзой и подавайте на стол со свежим домашним хлебом наан и рисом.



Фото Café delites

Приятного аппетита!