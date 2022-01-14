Ніжний йогурт, томатна паста, гарам-масала та інші спеції утворюють із куркою ідеальний тандем. Радимо брати для тіка-масали м'ясо стегон – без шкіри та кісток.
Читайте також Коли смачно всім: 3 легких рецепти ситних сніданків для себе та рідних
Рецепт тіка-масала
- Час: 6
- Порції: 4
Приготування:
- Наріжте курку невеликими шматочками.
- Змішайте у глибокому посуді м'ясо зі всіма інгредієнтами для маринаду.
- Залишіть на 10 хвилин, а краще на ніч.
Фото Café delites
Приготування:
- Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Під час закипання додайте шматочки курки та смажте до рум’яної скоринки по 3 хвилини з кожного боку. Перекладіть курку в інший посуд.
Фото Café delites
- У тій же сковороді розтопіть вершкове масло. Обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості. Додайте часник та імбир і пасеруйте 1 хвилину до появи аромату. Далі додайте гарам масала, кмин, куркуму та коріандр. Обсмажуйте приблизно 20 секунд до появи аромату, періодично помішуючи.
- Всипте томатне пюре, чилі і сіль. Тушкуйте страву 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи, поки соус не загусне і не стане темно-коричневого кольору.
Фото Café delites
- Додайте курку назад до сковорідки і готуйте ще 8 – 10 хвилин, поки курка не приготується, а соус не стане густим та не закипить.
- Готову страву прикрасьте кінзою і подавайте до столу зі свіжим домашнім хлібом наан та рисом.
Фото Café delites
Смачного!