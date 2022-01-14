Ніжний йогурт, томатна паста, гарам-масала та інші спеції утворюють із куркою ідеальний тандем. Радимо брати для тіка-масали м'ясо стегон – без шкіри та кісток.

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Рецепт тіка-масала

  • Час: 6
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Наріжте курку невеликими шматочками.
  1. Змішайте у глибокому посуді м'ясо зі всіма інгредієнтами для маринаду.
  1. Залишіть на 10 хвилин, а краще на ніч.


Фото Café delites

Приготування:

  1. Розігрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Під час закипання додайте шматочки курки та смажте до рум’яної скоринки по 3 хвилини з кожного боку. Перекладіть курку в інший посуд.


Фото Café delites

  1. У тій же сковороді розтопіть вершкове масло. Обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості. Додайте часник та імбир і пасеруйте 1 хвилину до появи аромату. Далі додайте гарам масала, кмин, куркуму та коріандр. Обсмажуйте приблизно 20 секунд до появи аромату, періодично помішуючи.
  1. Всипте томатне пюре, чилі і сіль. Тушкуйте страву 10 – 15 хвилин, періодично помішуючи, поки соус не загусне і не стане темно-коричневого кольору.


Фото Café delites

  1. Додайте курку назад до сковорідки і готуйте ще 8 – 10 хвилин, поки курка не приготується, а соус не стане густим та не закипить.
  1. Готову страву прикрасьте кінзою і подавайте до столу зі свіжим домашнім хлібом наан та рисом.


Фото Café delites

Смачного!