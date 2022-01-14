Осваиваем индийскую кухню: пряная курица тикка-масала
14 января 2022 , 11:49Читати новину українською
Источник:Café delites
В Индии тикка-масала – такое же популярное блюдо, как в Украине борщ. Его готовят из индюшатины или ягнятины, но чаще всего – из курятины. Сочетание вкусов здесь просто взрывное!
Нежные сливки и йогурт, томатная паста, гарам-масала и другие специи образуют с курицей идеальный тандем. Советуем брать для тикка-масалы мясо бедер – без кожи и костей.
Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных
Рецепт курицы тикка-масала
- Время: 6
- Порции: 4
– 800 граммов мяса куриных бедер без костей и кожи;
– 1 стакан густого йогурта;
– 1 ½ столовые ложки измельченного чеснока;
– 1 столовая ложка тертого имбиря;
– 2 чайные ложки гарам-масалы;
– 1 чайная ложка куркумы;
– 1 чайная ложка молотого тмина;
– ½ чайной ложки красного чили;
– 1 чайная ложка соли.
Приготовление:
- Нарежьте курятину небольшими кусочками.
- Смешайте в глубокой емкости мясо со всеми ингредиентами для маринада.
- Оставьте на 10 минут, а лучше на ночь.
Фото Café delites
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 2 маленькие мелко нарезанные луковицы;
– 1 ½ столовой ложки мелко натертого чеснока;
– 1 столовая ложка мелко натертого имбиря;
– 1 ½ чайной ложки гарам масала;
– 1 ½ чайной ложки молотого тмина;
– 1 чайная ложка порошка куркумы;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 400 граммов томатного пюре;
– 1 чайная ложка чили;
– 1 чайная ложка молотого красного чили;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 ¼ стакана жирных сливок;
– 1 чайная ложка коричневого сахара;
– ¼ стакана воды (если понадобится);
– 4 столовые ложки нарезанной свежей кинзы.
Приготовление:
- Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне. В раскаленное масло выложите кусочки курицы и обжарьте их до румяной корочки (по 3 минуты с каждой стороны). Переложите мясо в другую емкость.
Фото Café delites
- В той же сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте чеснок и имбирь и пассеруйте 1 минуту до появления аромата. Затем добавьте гарам-масалу, тмин, куркуму и кориандр. Обжаривайте примерно 20 секунд до появления аромата, периодически помешивая.
- Добавьте томатное пюре, чили и соль. Держите соус на огне 10 – 15 минут, периодически помешивая, пока он не загустеет и не приобретет темно-коричневый цвет.
Фото Café delites
- Верните курятину в сковороду и готовьте еще 8 – 10 минут, пока она не приготовится, а соус не станет еще гуще и не закипит.
- Готовое блюдо украсьте кинзой и подавайте на стол со свежим домашним хлебом наан и рисом.
Фото Café delites
Приятного аппетита!