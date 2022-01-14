Осваиваем индийскую кухню: пряная курица тикка-масала

В Индии тикка-масала – такое же популярное блюдо, как в Украине борщ. Его готовят из индюшатины или ягнятины, но чаще всего – из курятины. Сочетание вкусов здесь просто взрывное!

Нежные сливки и йогурт, томатная паста, гарам-масала и другие специи образуют с курицей идеальный тандем. Советуем брать для тикка-масалы мясо бедер – без кожи и костей.

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Рецепт курицы тикка-масала

Время: 6

6 Порции: 4

– 800 граммов мяса куриных бедер без костей и кожи;– 1 стакан густого йогурта;– 1 ½ столовые ложки измельченного чеснока;– 1 столовая ложка тертого имбиря;– 2 чайные ложки гарам-масалы;– 1 чайная ложка куркумы;– 1 чайная ложка молотого тмина;– ½ чайной ложки красного чили;– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Нарежьте курятину небольшими кусочками. Смешайте в глубокой емкости мясо со всеми ингредиентами для маринада. Оставьте на 10 минут, а лучше на ночь.



Фото Café delites

– 2 столовые ложки растительного масла;– 2 столовые ложки сливочного масла;– 2 маленькие мелко нарезанные луковицы;– 1 ½ столовой ложки мелко натертого чеснока;– 1 столовая ложка мелко натертого имбиря;– 1 ½ чайной ложки гарам масала;– 1 ½ чайной ложки молотого тмина;– 1 чайная ложка порошка куркумы;– 1 чайная ложка молотого кориандра;– 400 граммов томатного пюре;– 1 чайная ложка чили;– 1 чайная ложка молотого красного чили;– 1 чайная ложка соли;– 1 ¼ стакана жирных сливок;– 1 чайная ложка коричневого сахара;– ¼ стакана воды (если понадобится);– 4 столовые ложки нарезанной свежей кинзы.

Приготовление:

Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне. В раскаленное масло выложите кусочки курицы и обжарьте их до румяной корочки (по 3 минуты с каждой стороны). Переложите мясо в другую емкость.



Фото Café delites

В той же сковороде растопите сливочное масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте чеснок и имбирь и пассеруйте 1 минуту до появления аромата. Затем добавьте гарам-масалу, тмин, куркуму и кориандр. Обжаривайте примерно 20 секунд до появления аромата, периодически помешивая. Добавьте томатное пюре, чили и соль. Держите соус на огне 10 – 15 минут, периодически помешивая, пока он не загустеет и не приобретет темно-коричневый цвет.



Фото Café delites

Верните курятину в сковороду и готовьте еще 8 – 10 минут, пока она не приготовится, а соус не станет еще гуще и не закипит. Готовое блюдо украсьте кинзой и подавайте на стол со свежим домашним хлебом наан и рисом.



Фото Café delites

Приятного аппетита!