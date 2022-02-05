От карамельного до масленного: начнем уик-энд с попкорна

Вечер из кино – проверенный временем способ отдыха после тяжелой рабочей недели. А где кино, там и попкорн! И сегодня вы приготовите его сами. Какой предпочитаете: сладкий, перченый или просто со сливочным маслом?

Эта закуска известна очень давно благодаря выращивавшим кукурузу ацтекам. Особенно попкорн стал популярен в конце XIX века, когда была изобретена машина для его приготовления. Автором машины стал кондитер Чарльз Креторс из Чикаго. Кукурузные шарики разогревали на масле и сале.

Интересно Вкусные обеды с курицей на работу: готовим имбирно-медовые бедра, котлеты и колбаску по-галицки

Один из самых простых методов полакомиться попкорном – купить в магазине готовый продукт и просто разогреть в микроволновке. Однако более вкусным вариантом станет приготовление закуски особым способом. А еще это станет отличным приключением для всей семьи.

Особенно вкусно / Фото pexels

Масленный попкорн. Нагрейте кастрюлю и растопите большую ложку осветленного сливочного масла. Добавьте кукурузное зерно, пока они не покроют почти всю поверхность дна. Накройте кастрюлю крышкой и дождитесь, пока зерна попкорна начнут взорваться. Снизить температуру. В конце добавьте гималайскую соль по вкусу.

Карри с попкорном. Добавьте в сковороду примерно 150 граммов сливочного масла, 2 чайные ложки порошкообразного карри и примерно 1/4 чайной ложки соли. Растопите сливочное масло и смешайте все вместе. Когда масло начнет пениться, поставьте попкорн в огонь. Готовый попкорн поместите в высокую миску и полейте растопленным маслом с карри.

Традиционная закуска для кино / Фото pexels

Сырный попкорн. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло, примерно 2 – 3 столовые ложки. Добавьте к нему тертый пармезан и немного розмарина. Все перемешайте и добавьте в готовый попкорн.

Карамельный попкорн. Подготовьте 100 грамм сливочного масла, полстакана сахара, 2 столовых ложки меда и плоскую чайную ложку соды. На сковороде растопите масло, сахар и мед. Все перемешиваем до растворения. Добавьте пищевую соду, снова энергично перемешайте и полейте поджаренный попкорн.