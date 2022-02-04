Ця закуска відома з давніх-давен завдяки ацтекам, які вирощували кукурудзу. Особливо попкорн став популярним наприкінці XIX століття, коли була винайдена машина для його приготування. Автором машини став кондитер Чарльз Креторс з Чикаго. Кукурудзяні кульки розігрівали на маслі та салі.

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Один із найпростіших методів поласувати попкорном – купити у магазині готовий продукт та просто розігріти у мікрохвильовці. Проте значно смачнішим варіантом стане приготування закуски в особливий спосіб. А ще це стане чудовою пригодою для всієї сім’ї.

Особливо смачно / Фото pexels

Масляний попкорн. Нагрійте каструлю і розтопіть велику ложку освітленого вершкового масла. Додайте кукурудзяні зерна, поки вони не покриють майже всю поверхню дна. Накрийте каструлю кришкою і дочекайтеся, поки зерна попкорну почнуть “вибухати”. Знизити температуру. В кінці додайте гімалайську сіль за смаком.

Каррі з попкорном. Додайте в сковороду приблизно 150 грам вершкового масла, 2 чайні ложки порошкоподібного каррі і приблизно 1/4 чайної ложки солі. Розтопіть вершкове масло і змішайте все разом. Коли масло почне пінитися, поставте попкорн на вогонь. Готовий попкорн помістіть у високу миску і полийте розтопленим маслом з каррі.

Традиційна закуска для кіно / Фото pexels

Сирний попкорн. У каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло, приблизно 2 – 3 столові ложи. Додайте до нього тертий пармезан і трохи розмарину. Все перемішайте і додайте в готовий попкорн.

Карамельний попкорн. Підготуйте 100 грам вершкового масла, пів склянки цукру, 2 столові ложки меду і плоску чайну ложку соди. На сковороді розтопіть масло, цукор і мед. Все перемішуємо до розчинення. Додайте харчову соду, знову енергійно перемішайте і полийте підсмажений попкорн.