Печеный картофель – универсальный гарнир к любому блюду. А еще, если запекать его в духовке или варить, вы не только вкусно покушаете, но и не повредите своей фигуре. Вредным и калорийным считается именно жареный картофель.

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Помимо рецепта картофеля, вы можете приготовить настоящее веганское песто из петрушки, грецких орехов и чеснока.

Рецепт печеного картофеля и веганского песто

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Тщательно помойте картофель, нарежьте его кусочками (они похожи на полумесяц).
  2. Обильно полейте картофель маслом, добавьте специй и сделайте ему "массаж" руками. Важно, чтобы специи равномерно разошлись по картофелю.
  3. Переложите картофель на противень покрытый слоем пергамента и выпекайте в духовке 30 – 40 минут при температуре 200 градусов.
  4. Для приготовления песто соедините все ингредиенты в чаше для блендера и перебейте в однородную массу.
  5. Мажьте его на хлеб и подавайте вместе с печеной картошкой. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления печеного картофеля и веганского песто: