Печеный картофель – универсальный гарнир к любому блюду. А еще, если запекать его в духовке или варить, вы не только вкусно покушаете, но и не повредите своей фигуре. Вредным и калорийным считается именно жареный картофель.

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Помимо рецепта картофеля, вы можете приготовить настоящее веганское песто из петрушки, грецких орехов и чеснока.

Рецепт печеного картофеля и веганского песто

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 8 средних картофелин;

– 2 столовые ложки копченой сладкой паприки;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сушеного чеснока;

– 3 столовые ложки масла.

Для соуса песто:

– 1 пучок петрушки;

– 100 грамм грецких орехов;

– 2 больших зубчика чеснока;

– 40 грамм пищевых дрожжей;

– ½ лимона;

– 1 чайная ложка соли;

– ½ чайной ложки молотого черного перца;

– 100 – 150 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель, нарежьте его кусочками (они похожи на полумесяц).

Обильно полейте картофель маслом, добавьте специй и сделайте ему "массаж" руками. Важно, чтобы специи равномерно разошлись по картофелю.

Переложите картофель на противень покрытый слоем пергамента и выпекайте в духовке 30 – 40 минут при температуре 200 градусов.

Для приготовления песто соедините все ингредиенты в чаше для блендера и перебейте в однородную массу.

Мажьте его на хлеб и подавайте вместе с печеной картошкой. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления печеного картофеля и веганского песто: