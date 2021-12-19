Печена картопля – універсальний гарнір до будь-якої страви. А ще, якщо саме запікати її в духовці чи варити, ви не тільки смачно поїсти, а й не зашкодите своїй фігурі. Шкідливою та калорійною вважається саме смажена картопля.
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Окрім рецепта картоплі, ви можете приготувати справжнє веганське песто з петрушки, волоських горіхів та часнику.
Рецепт печеної картоплі та веганського песто
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю, наріжте її шматочками (вони схожі на півмісяць).
- Рясно полийте картоплю олією, додайте спецій та зробіть її "масаж" руками. Важливо, щоб спеції рівномірно розійшлися по картоплі.
- Перекладіть картоплю на деко вкрите шаром пергаменту та випікайте в духовці 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів.
- Для приготування песто з'єднайте всі інгредієнти в чаші для блендера та перебийте в однорідну масу.
- Намастіть його на хліб та подавайте разом із печеною картоплею. Смачного!
Відеорецепт приготування печеної картоплі та веганського песто: