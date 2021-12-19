Печена картопля – універсальний гарнір до будь-якої страви. А ще, якщо саме запікати її в духовці чи варити, ви не тільки смачно поїсти, а й не зашкодите своїй фігурі. Шкідливою та калорійною вважається саме смажена картопля.

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Окрім рецепта картоплі, ви можете приготувати справжнє веганське песто з петрушки, волоських горіхів та часнику.

Рецепт печеної картоплі та веганського песто

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 8 середніх картоплин;

– 2 столові ложки копченої солодкої паприки;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 1 столова ложка солі;

– 2 столові ложки сушеного часнику;

– 3 столові ложки олії.

Для соусу песто:

– 1 пучок петрушки;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 2 великих зубчики часнику;

– 40 грамів харчових дріжджів;

– ½ лимона;

– 1 чайна ложка солі;

– ½ чайної ложки меленого чорного перцю;

– 100 – 150 мілілітрів оливкової олії.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю, наріжте її шматочками (вони схожі на півмісяць).

Рясно полийте картоплю олією, додайте спецій та зробіть її "масаж" руками. Важливо, щоб спеції рівномірно розійшлися по картоплі.

Перекладіть картоплю на деко вкрите шаром пергаменту та випікайте в духовці 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів.

Для приготування песто з'єднайте всі інгредієнти в чаші для блендера та перебийте в однорідну масу.

Намастіть його на хліб та подавайте разом із печеною картоплею. Смачного!

Відеорецепт приготування печеної картоплі та веганського песто: