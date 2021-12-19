От него не полнеют: рецепт запеченного картофеля и веганского песто
19 декабря 2021 , 12:47Читати новину українською
Источник:ютуб Веганик
Чтобы сытно и вкусно поесть не нужно часами стоять у плиты. Мы подготовили для вас рецепт печеного пряного картофеля, который отлично сочетается с веганским песто.
Печеный картофель – универсальный гарнир к любому блюду. А еще, если запекать его в духовке или варить, вы не только вкусно покушаете, но и не повредите своей фигуре. Вредным и калорийным считается именно жареный картофель.
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Помимо рецепта картофеля, вы можете приготовить настоящее веганское песто из петрушки, грецких орехов и чеснока.
Рецепт печеного картофеля и веганского песто
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 8 средних картофелин;
– 2 столовые ложки копченой сладкой паприки;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 столовые ложки сушеного чеснока;
– 3 столовые ложки масла.
Для соуса песто:
– 1 пучок петрушки;
– 100 грамм грецких орехов;
– 2 больших зубчика чеснока;
– 40 грамм пищевых дрожжей;
– ½ лимона;
– 1 чайная ложка соли;
– ½ чайной ложки молотого черного перца;
– 100 – 150 миллилитров оливкового масла.
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель, нарежьте его кусочками (они похожи на полумесяц).
- Обильно полейте картофель маслом, добавьте специй и сделайте ему "массаж" руками. Важно, чтобы специи равномерно разошлись по картофелю.
- Переложите картофель на противень покрытый слоем пергамента и выпекайте в духовке 30 – 40 минут при температуре 200 градусов.
- Для приготовления песто соедините все ингредиенты в чаше для блендера и перебейте в однородную массу.
- Мажьте его на хлеб и подавайте вместе с печеной картошкой. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления печеного картофеля и веганского песто: