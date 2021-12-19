От него не полнеют: рецепт запеченного картофеля и веганского песто

Чтобы сытно и вкусно поесть не нужно часами стоять у плиты. Мы подготовили для вас рецепт печеного пряного картофеля, который отлично сочетается с веганским песто.

Печеный картофель – универсальный гарнир к любому блюду. А еще, если запекать его в духовке или варить, вы не только вкусно покушаете, но и не повредите своей фигуре. Вредным и калорийным считается именно жареный картофель.

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Помимо рецепта картофеля, вы можете приготовить настоящее веганское песто из петрушки, грецких орехов и чеснока.

Рецепт печеного картофеля и веганского песто

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4

– 8 средних картофелин;– 2 столовые ложки копченой сладкой паприки;– 1 чайная ложка черного молотого перца;– 1 столовая ложка соли;– 2 столовые ложки сушеного чеснока;– 3 столовые ложки масла.– 1 пучок петрушки;– 100 грамм грецких орехов;– 2 больших зубчика чеснока;– 40 грамм пищевых дрожжей;– ½ лимона;– 1 чайная ложка соли;– ½ чайной ложки молотого черного перца;– 100 – 150 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

Тщательно помойте картофель, нарежьте его кусочками (они похожи на полумесяц).

Обильно полейте картофель маслом, добавьте специй и сделайте ему "массаж" руками. Важно, чтобы специи равномерно разошлись по картофелю.

Переложите картофель на противень покрытый слоем пергамента и выпекайте в духовке 30 – 40 минут при температуре 200 градусов.

Для приготовления песто соедините все ингредиенты в чаше для блендера и перебейте в однородную массу.

Мажьте его на хлеб и подавайте вместе с печеной картошкой. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления печеного картофеля и веганского песто: