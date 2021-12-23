От вареников до кутьи: что приготовить на католическое Рождество 2022

Не знаете, что приготовить на Рождество? Мы подготовили для вас список 12 постных блюд, которые должны быть на сочельник.

12 традиционных блюд на католическое Рождество

Католическое Рождество отмечают 25 декабря. Этот день начинается с молитвы и посещения костела, а 24 декабря, на сочельник, за большим постным столом собирается вся семья. Хозяйка готовит для родных 12 блюд, среди которых есть и вареники, и голубцы и даже тушеная капуста.

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Борщ с ушками



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Кроме борща можно приготовить грибную уху или капустник.

Рыбное блюдо



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Обжарьте любимую рыбу в кляре, нафаршируйте или запеките с овощами.

Тушеная капуста



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Тушеная капуста может быть с грибами, горохом, нутом или черносливом. Какой ингредиент в нее добавить решать вам.

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Кутья



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Кутью обычно готовят с медом и большим количеством орехов, но если у вас аллергия – приготовьте ее с сахаром и любимыми сухофруктами.

Вареники



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Начинкой для вареников могут быть: картофель, домашний сыр, грибы или тушеная капуста.

Мачанка

Мачанка – это жидкая подливка из белых грибов или шампиньонов. Одни хозяйки готовят ее с жареным луком, другие только на отварных грибах.

Голубцы

Поскольку на сочельник нет ни одного мясного блюда, голубцы тоже готовят постные. Особенно вкусные они с картофелей и гречкой, но популярны также с тертым картофелем, рисом или морковью.

Закрытый пирог

Идеальным блюдом для сочельника является закрытый пирог из дрожжевого теста. Начинкой могут быть как грибы с капустой, так и картофель с гречкой.

Маковый рулет

Ни одно Рождество не обходится без большого макового рулета. Кстати, с изюмом он нравится еще лучше.

Пончики

Обязательно приготовьте пончики с вареньем из розы. Вкус и аромат влюбят вас с первого кусочка. Также популярными начинками для пончиков являются вареная сгущенка, мак, консервированные вишни и домашнее повидло.

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Пряник "Перник"



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Пряник готовят за несколько дней до сочельника, ведь настоящие хозяйки знают, что настоящий его вкус открывается впоследствии.

Компот



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Поскольку на сочельник не употребляют вино и другие алкогольные напитки, приготовьте компот. Добавьте сушеные яблоки, сливы и другие фрукты и настаивайте его ночь.

Счастливого Рождества и веселых праздников Вам и Вашей семье!