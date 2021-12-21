Накройте его пластом пищевой пленки и отправьте в теплое место на 60 – 80 минут.

Для начинки измельчите мак в кофемолке или мясорубке. Залейте водой, чтобы она была на уровне с маком и варите на медленном огне, пока вся жидкость не выпарится.