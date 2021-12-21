Начинкой для пончиков может быть не только мак, но и повидло, консервированные вишни, шоколад или вареная сгущенка. Все зависит от ваших предпочтений.

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Рецепт пончиков с маком

  • Время: 4 часа
  • Порции: около 30 – 40 пончиков

Приготовление:

  1. Для приготовления опары вылейте в глубокую посуду теплое молоко, добавьте сахар, дрожжи и муку. Перемешайте все венчиком и накройте слоем пищевой пленки.


Скриншот с видео Лилии Цвит

  1. Отправьте опару в теплое место на 30 минут.

  2. Добавьте в опару яйца, масло, сахар и ванильный сахар. Перемешайте массу венчиком и в два этапа добавьте муку. Замесите эластичное тесто.


Скриншот с видео Лилии Цвит

  1. Накройте его пластом пищевой пленки и отправьте в теплое место на 60 – 80 минут.

  2. Для начинки измельчите мак в кофемолке или мясорубке. Залейте водой, чтобы она была на уровне с маком и варите на медленном огне, пока вся жидкость не выпарится.

  3. Горячий мак посыпьте сахаром и охладите.

  4. Добавьте густое варенье в мак и перемешайте начинку.


Скриншот с видео Лилии Цвит

  1. Посыпьте столешницу мукой и выложите половину теста. Раскатайте его в слой, с помощью стакана сформируйте круги. Выложите начинку и сформируйте пончики.


Скриншот с видео Лилии Цвит

  1. Сформированные пончики посыпьте мукой и оставьте на 20 минут "отдохнуть".

  2. Обжаривайте пончики в разогретом масле (более 180 градусов).


Скриншот с видео Лилии Цвит

  1. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления пончиков с маком от Лилии Цвит: