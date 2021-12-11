Старопольский медовый пряник, или как его еще называют перник – вкусная домашняя выпечка, которую готовили в древности. Особенностью этого медовика является то, что после выпекания его разрезают и перемазывают сливовым или яблочным повидлом.
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Рецепт старопольского медового пряника с повидлом
- Время: 2 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте жидкий мед, сметану, масло и яйца, всыпьте сахар.
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Тщательно взбейте массу миксером.
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Отдельно смешайте соду, муку и молотую корицу.
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К жидким ингредиентам всыпьте сухие и перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно получиться, как густая сметана.
Скриншот из видео
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Переложите тесто на противень размером 25х14 сантиметров, предварительно накройте его пергаментом.
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Выпекайте медовик в разогретой до 160 – 170 градусов духовке 60 минут.
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Выньте медовик из формы и охладите. Далее следует разрезать его на две части.
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Смажьте его повидлом и накройте второй частью медовика.
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Растопите шоколад и смажьте им медовик, украсьте половинками грецких орехов.
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Оставьте на 30 минут, чтобы шоколад застыл.
Пряник готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления старопольского пряника с повидлом: