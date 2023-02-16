Барбекю – это, прежде всего, отдых, а не долгое приготовление блюд на природе. Конечно, каждый хочет, чтобы еда была особенно вкусной, но не стоит слишком зацикливаться на процессе, иначе набраться сил и вдохновения вам точно не удастся.

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Первое, о чем следует позаботиться, чтобы не стоять постоянно над мясом – правильное расстояние до угля. Малое расстояние позволит приготовить блюдо быстрее, но тогда риск получения подгорелостей слишком высок.

Также учтите, что из-за жира, который будет капать с мяса, загориться огонь, который может зажарить блюдо. Лучше поставить мясо выше и больше общаться, чем постоянно бдить у огня.

Идеальный уикенд / Фото Pexels

Если вы будете жарить сосиски – схитрите и отварите их дома, чтобы огонь только довел их до готовности. Также вы будете точно уверены, что внутри они не будут сырыми. Кроме того, это сократит время их приготовления на огне, поэтому вы сможете больше отдохнуть, а именно за этим мы и едем на природу.

Что касается шашлыка, то всегда стоит рассмотреть вариант с куриным мясом, которое не уступает свинине по вкусу, но готовится легче и гораздо быстрее.