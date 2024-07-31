В отличие от натурального, большую часть поддельного меда производят путем смешивания небольшого количества настоящего со сладкими сиропами, полученными из сахарного тростника, кукурузы или риса.

Будет вкусно Ягодное варенье-ассорти: элементарный рецепт из нескольких ингредиентов

Кроме того, в поддельном меде или сильно обработанном меде нет пыльцы. Она удаляется для предотвращения кристаллизации и для того, чтобы скрыть любые следы производства.

Для густоты в поддельный мед добавляют муку, крахмал, мел, песок и даже опилки. О том, как проверить мед, рассказываем далее.

Не доверяйте только этикетке

Законы и правила по маркировке очень расплывчатые. Не думайте, что мед на 100% натуральный только потому, что на этикетке написали "сырой", "чистый" или "натуральный".

Отдавайте предпочтение непастеризованному меду. Мед, который нагревают или кипятят, теряет пользу. Чтобы ее максимизировать, покупайте мед в натуральной форме. Советуем искать на этикетке слово "непастеризованный".

Обращайте внимание на страну производителя меда

Убедитесь, что мед на 100% изготовлен в вашей стране, ведь тогда будет больше шансов, что это натуральный продукт.

Помните, что настоящий мед естественным образом кристаллизуется при комнатной температуре примерно через 4 – 6 недель. Если вы найдете затвердевший мед на полке магазина, – это хороший признак, ведь засахаренный мед – самый настоящий.

Вас больше не обманут: как отличить натуральный мед от подделки
Настоящий мед кристаллизуется за 6 недель / Фото Unsplash

Признаки натурального меда

  • медовый аромат (исключение мед из иван-чая);
  • вызывает легкое жжение в горле;
  • не расслаивается;
  • с нежной текстурой (при растирании между пальцами впитывается);
  • в меру густой (тянется ручьем, образует горку на поверхности);
  • без пены;
  • с природными примесями (пыльцой, пергой, микрочастицами воска, прополисом).

Признаки поддельного меда

  • кисловатый запах или отсутствие запаха;
  • не вызывает жжения;
  • слоится;
  • с грубой текстурой (образует комочки);
  • жидкий (капает, сразу растекается по поверхности);
  • с пеной;
  • без примесей.