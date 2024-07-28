Кроме ягод и сахара, вам больше ничего не надо. Это варенье готовится просто элементарно.
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Ягодное варенье-ассорти
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 5
Приготовление:
- Ягоды хорошо помойте, переберите, удалите все лишнее. Положите их в посуду, в которой будете варить варенье.
- Засыпьте половиной сахара и доведите на медленном огне до кипения. Добавьте вторую часть сахара, закипятите и варите 8 – 10 минут, время от времени помешивая и снимая пену. Оставьте на 6 часов.
- Закипятите варенье снова и проварите его 10 минут, слегка помешивая. Через несколько часов проварите еще 10 минут и горячим разлейте в сухие стерилизованные банки.
- Сразу закройте металлическими крышками. Дайте остыть при комнатной температуре. Храните в сухом прохладном месте.