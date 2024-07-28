Кроме ягод и сахара, вам больше ничего не надо. Это варенье готовится просто элементарно.

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Ягодное варенье-ассорти

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 500 граммов малины;

– 500 граммов клубники;

– 500 граммов красной смородины;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

Ягоды хорошо помойте, переберите, удалите все лишнее. Положите их в посуду, в которой будете варить варенье. Засыпьте половиной сахара и доведите на медленном огне до кипения. Добавьте вторую часть сахара, закипятите и варите 8 – 10 минут, время от времени помешивая и снимая пену. Оставьте на 6 часов. Закипятите варенье снова и проварите его 10 минут, слегка помешивая. Через несколько часов проварите еще 10 минут и горячим разлейте в сухие стерилизованные банки. Сразу закройте металлическими крышками. Дайте остыть при комнатной температуре. Храните в сухом прохладном месте.

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