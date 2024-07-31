Вас больше не обманут: как отличить натуральный мед от подделки
Источник:Doc.ua
Выбрать натуральный мед бывает трудно. Однако есть некоторые правила, зная которые вам все удастся.
В отличие от натурального, большую часть поддельного меда производят путем смешивания небольшого количества настоящего со сладкими сиропами, полученными из сахарного тростника, кукурузы или риса.
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Кроме того, в поддельном меде или сильно обработанном меде нет пыльцы. Она удаляется для предотвращения кристаллизации и для того, чтобы скрыть любые следы производства.
Для густоты в поддельный мед добавляют муку, крахмал, мел, песок и даже опилки. О том, как проверить мед, рассказываем далее.
Не доверяйте только этикетке
Законы и правила по маркировке очень расплывчатые. Не думайте, что мед на 100% натуральный только потому, что на этикетке написали "сырой", "чистый" или "натуральный".
Отдавайте предпочтение непастеризованному меду. Мед, который нагревают или кипятят, теряет пользу. Чтобы ее максимизировать, покупайте мед в натуральной форме. Советуем искать на этикетке слово "непастеризованный".
Обращайте внимание на страну производителя меда
Убедитесь, что мед на 100% изготовлен в вашей стране, ведь тогда будет больше шансов, что это натуральный продукт.
Помните, что настоящий мед естественным образом кристаллизуется при комнатной температуре примерно через 4 – 6 недель. Если вы найдете затвердевший мед на полке магазина, – это хороший признак, ведь засахаренный мед – самый настоящий.
Настоящий мед кристаллизуется за 6 недель / Фото Unsplash
Признаки натурального меда
- медовый аромат (исключение мед из иван-чая);
- вызывает легкое жжение в горле;
- не расслаивается;
- с нежной текстурой (при растирании между пальцами впитывается);
- в меру густой (тянется ручьем, образует горку на поверхности);
- без пены;
- с природными примесями (пыльцой, пергой, микрочастицами воска, прополисом).
Признаки поддельного меда
- кисловатый запах или отсутствие запаха;
- не вызывает жжения;
- слоится;
- с грубой текстурой (образует комочки);
- жидкий (капает, сразу растекается по поверхности);
- с пеной;
- без примесей.