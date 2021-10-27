Всегда будет мало: аппетитная намазка на хлеб с чесноком и беконом
27 октября 2021 , 11:15Читати новину українською
Источник:инстаграм Алисы Купер
Приготовить сырную намазку – проще простого! На праздничный стол ее можно подать на общем глубоком блюде или же каждому гостю отдельно, сформировав небольшие порционные шарики.
Эта закуска идеально сочетается с хрустящими гренками, крекерами, хлебом, овощами. Взрыв аппетита гарантируем!
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Согласно рецепту, сырную намазку следует охладить. Однако, если торопитесь, переложите ее в красивую емкость и сразу подавайте к столу.
Рецепт сырной намазки с беконом и зеленью
- Время: 45 минут
- Порции: 6
Сырная намазка / Фото Алисы Купер
– 300 г крем-сыра;
– 150 г твердого сыра чедер;
– 4 пера зеленого лука;
– 5 веточек базилика;
– 5 г кинзы;
– 1 ст. л. сухого чеснока;
– 100 г бекона.
Приготовление:
- Мелко нарежьте бекон и обжарьте его на разогретой сковородке. Переложите обжаренный бекон на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- В глубокой посуде смешайте крем-сыр, натрите твердый сыр и мелко нарежьте зелень. Посыпьте все сухим чесноком и беконом.
- Перемешайте массу до однородной консистенции.
- Сформируйте из сырной массы шарики размером с грецкий орех, заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 30 – 40 минут.
Сырная намазка / Фото Алисы Купер
- Подавайте творожную намазку к столу охлажденной. Приятного аппетита!